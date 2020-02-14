بطولة فرنسا: جراحة محتملة لرادونيتش جناح مرسيليا

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مرسيليا (أ ف ب)

قد يخضع الصربي نيمانيا رادونيتش جناح نادي مرسيليا ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم لجراحة في العضلة الضامة، بحسب ما ذكر مدربه اندريه فياش بواش الجمعة، قبل مواجهة ليل المنتظرة الاحد في الدوري المحلي.

قال البرتغالي في مؤتمر صحافي قبل يومين من المباراة ضمن المرحلة 25 من "ليغ 1": "يعاني رادونيتش مشكلة في العضلة الضامة، سنقرر ما اذا كان سيخضع لجراحة بعد المباراة. هو متوافر لمباراة ليل وسنرى بعدها ما اذا كنا سنستمر".

تابع المدرب انه بحال تقررت الجراحة سيغيب اللاعب "ثلاثة أسابيع" عن الملاعب. ورأى فياش بواش ان رادونيتش "عانى غالبا من اوجاع بعد التمارين والمباريات".

خرج اللاعب البالغ 23 عاما متألما من الشوط الثاني لمباراة تولوز الاخيرة (1-صفر) وغاب عن مواجهة ليون الاربعاء في ربع نهائي الكأس.

سجل رادونيتش، لاعب النجم الاحمر الصربي سابقا، 6 أهداف هذا الموسم لمرسيليا في مختلف المسابقات، بينها 5 بعد نزوله بديلا.

© 2020 AFP