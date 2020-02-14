بطولة فرنسا: سليماني يقود موناكو لمواصلة الصحوة والمركز الخامس موقتا

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باريس (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني فريقه موناكو إلى مواصلة صحوته بتسجيله هدف الفوز الثمين على ضيفه مونبلييه 1-صفر الجمعة على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وسجل سليماني الهدف الوحيد في الدقيقة 52 بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها الدولي الروسي ألكسندر غولوفين.

وهو الفوز الثالث على التوالي لموناكو بعد تعادل وثلاث هزائم متتالية، والحادي عشر هذا الموسم ليرتقي الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مونبلييه الذي مني بخسارته الثامنة هذا الموسم وتراجع غلى المركز السادس.

وبات مونبلييه مهددا بالتراجع إلى المركز الثامن في حال فوز ستراسبورغ على مضيفه ليون الأحد، وبوردو على ضيفه ديجون السبت.

ويلعب السبت أيضا اميان مع باريس سان جرمان، وتولوز مع نيس، ونانت مع متز، ونيم مع انجيه، والأحد رينس مع رين، وبريست مع سانت اتيان، وليل مع مرسيليا.

© 2020 AFP