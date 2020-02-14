إسقاط مروحية للجيش السوري ومقتل طاقمها في خضم التوتر بين دمشق وأنقرة

أعلنت وكالة الأنباء السورية أن مروحية تابعة للجيش السوري أسقطت الجمعة شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل طاقمها. ويأتي هذا الحادث الثاني من نوعه هذا الأسبوع في خضم تصاعد التوتر بين تركيا وسوريا.

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على خلفية التوترالمتصاعد بين تركيا وسوريا وفي ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع، أسقطت الجمعة مروحية تابعة للجيش السوري في شمال غرب سوريا وقتل الطاقم الذي كان على متنها وفق ما أفادت وكالة الانباء السورية.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله "تعرضت إحدى حواماتنا العسكرية للإصابة بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي بالقرب من أورم الكبرى حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا". مضيفا "وقد أدى ذلك إلى سقوط الحوامة واستشهاد طاقمها" بدون تحديد عدده.



من جانبه قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن المروحية أسقطت في محافظة حلب "جراء استهدافها من قبل القوات التركية المتمركزة هناك بصاروخ موجه" مشيرا إلى العثور على جثتي طيارين. ولم تعلق أنقرة على الحادث على الفور.

ويأتي ذلك فيما أطلقت قوات النظام السوري بدعم من حليفها الروسي، هجوما منذ كانون الأول/ديسمبر في شمال غرب سوريا ضد آخر معقل للجهاديين وفصائل معارضة.



من جهتها أشارت وكالة أنباء الأناضول إلى الحادث لكن بدون إعطاء تفاصيل.



وهو ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع. والثلاثاء أسقطت مروحية تابعة للجيش السوري بصاروخ نسب أيضا الى القوات التركية في محافظة إدلب المجاورة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتحدثت صحيفة الوطن السورية آنذاك عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم.



من جهتها نسبت وسائل الإعلام التركية آنذاك مسؤولية الحادث إلى مقاتلين موالين لأنقرة.



وتصاعد التوتر بين دمشق وأنقرة التي حضت النظام على وقف الهجوم الذي أطلقه ضد إدلب والمناطق المجاورة. وهذا الشهر جرت مواجهات غير مسبوقة بين الجنود الأتراك والقوات السورية في شمال غرب البلاد.





فرانس24/ أ ف ب