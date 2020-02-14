قائد الحرس الثوري الإيراني: سنضرب إسرائيل وأمريكا إذا ارتكبتا أقل خطأ

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، الميجر جنرال حسين سلامي، الخميس في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الجنرال قاسم سليماني، بضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ. وفي سياق متصل، أذاع التلفزيون الرسمي الإيراني مقابلة مع حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تحدث فيها عن الدور المحوري الذي لعبه سليماني في المساعدة ببناء ترسانة صواريخ الحزب الشيعي اللبناني.

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قال قائد الحرس الثوري الإيراني، الميجر جنرال حسين سلامي، الخميس في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء إن إيران ستضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ. وقال سلامي في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الجنرال قاسم سليماني: "إذا ارتكبتم أقل خطأ، فسنضربكما".



من جهته، قال المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف في احتفال بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة سليماني بمدينة أرومية: "الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبو مهدي المهندس على أيدي الأمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله".



إلى ذلك، أذاع التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس مقابلة مع الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله تحدث فيها عن علاقته الوثيقة بسليماني كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه سليماني في المساعدة في بناء ترسانة صواريخ حزب الله [الذي أسسه الحرس الثوري في عام 1982] إضافة لدوره في العمليات العسكرية خلال الحرب التي خاضتها الجماعة مع إسرائيل في 2006.



وقال نصر الله إن سليماني قام أيضا بدور مهم في معركة العراق ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وطلب من قادة عمليات حزب الله العمل مع قوات الأمن العراقية في قتال التنظيم عندما اجتاح في البداية مساحات شاسعة من العراق في 2014.



وعلى صعيد منفصل حث سليماني الإيرانيين في وصيته على دعم خامنئي وقال إن على الفصائل السياسية تنحية خلافاتها جانبا. وقرأ الوصية القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قآني في احتفال بطهران.

فرانس24/ رويترز