قوة شخصية زياش تثير إعجاب لامبارد

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لندن (أ ف ب)

أكد فرانك لامبارد مدرب فريق تشلسي الإنكليزي لكرة القدم الجمعة أنه معجب بقوة شخصية نجمه الجديد لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش خصوصا كيفية عدم انعكاس ظروفه الصعبة التي مر بها في طفولته على ادائه في أرضية الملعب.

ونجح تشلسي الخميس في التعاقد مع زياش مقابل 40 مليون يورو على أن يبدأ انضمامه الفعلي للفريق اعتبارا من الأول تموز/يوليو المقبل.

ومر زياش بظروف صعبة عدة خلال طفولته، إذ فقد والده عندما كان يبلغ عشرة أعوام فقط، كما قضى اثنين من أشقائه الأكبر سنا عقوبة السجن بجرم السرقة، وعانى شخصيا مشاكل متعلقة بتعاطي المخدرات والكحول عندما كان مراهقا.

واعتبر لامبارد ان زياش ترك ماضيه وراءه من خلال عروضه التي شاهدها بما في ذلك في ستامفورد بريدج في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم عندما التقى تشلسي مع أياكس أمستردام (4-4).

وقال لامبارد في مؤتمر صحافي قبل ثلاثة أيام على استضافة مانشستر يونايتد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي "لقد شاهدته كثيرا. أعجبت به خلال مباراة توتنهام الموسم الماضي (في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال). نريد أن نجلب أشخاصا جيدين وهو يحقق الكثير من النجاحات. أنا مسرور بذلك".

واضاف "لقد تحدثت إليه. أعرف قصته وتربيته وحياته الأسرية. أود أن أقول عندما ترى شخصا يمر بأوقات عصيبة، ويظهر جودته على أرض الملعب فإن هذا أمر جيد. أنا متحمس جدا للعمل معه".

ويتواجه تشلسي مع مانشستر يونايتد الاثنين في مباراة هامة للطرفين اللذين يبحثان عن مقعد بين الفرق الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في العام المقبل.

ويحتل تشلسي المركز رابع برصيد 41 نقطة مقابل 35 لليونايتد في المركز الثامن.

وامل لامبارد نجم خط وسط تشلسي سابقا أن يقدم زياش اللمسة الحاسمة التي افتقدها الفريق في الفترة الأخيرة. وقال "لديه القدرة على تقديم التمريرات الحاسمة وتسجيل الأهداف".

وتابع "لقد حصلنا على الكثير من الكرات، لكن بدون اللمسة الأخيرة الحاسمة، على أمل أن يتمكن (زياش) من القيام بذلك في الموسم المقبل (...) سيتعين عليه أن يتأقلم مع الطريقة التي نريد أن نلعب بها، وطبعا مستواه سيساعده بذلك".

- كيبا التعاطف -

من جهة أخرى، رفض لامبارد الاجابة على ما إذا كان حارس المرمى الإسباني كيبا أريسابالاغا سيستعيد مكانه أساسيا بين الخشبات الثلاث في مباراة يونايتد.

وكان لامبارد استبعد الحارس الدولي الإسباني في المباراة الأخيرة في الدوري أمام ليستر سيتي (2-2) مفضلا عليه المخضرم الأرجنتيني ويلفريدو كاباييرو بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

وقال "رد فعل (من أريسابالاغا) كان جيدا، كما كنت أتوقع. لم أجر محادثات كثيرة معه. إنه قرار علي اتخاذه. أنا لا آخذ بعين الاعتبار الأموال (التي دفعها تشلسي مقابل كيبا). ما يهمني هو التدريب" في اشارة الى شرائه من اتلتيك بلباو الإسباني مقابل نحو 80 مليون يورو.

واضاف "أعرف كيف سيكون شعوره. لقد مررت بذلك خلال مسيرتي، إنه جزء لا يتجزأ من اللعبة. أنا أتعامل مع اللاعبين بما اراه صحيحا. أنا منفتح معهم".

© 2020 AFP