كأس السوبر الإفريقية: مواجهة واعدة بين الترجي التونسي والزمالك المصري في الدوحة

يلتقي فريقا الترجي التونسي والزمالك المصري بعد ظهر الجمعة في كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم في مباراة يحتضنها استاد ثاني بن جاسم عند الساعة السابعة مساء بتوقيت الدوحة (16,00 بتوقيت غرينيتش). ويحمل اللقاء الرقم 7 بينهما في المسابقة القارية الأم، حيث كان التفوق من نصيب الزمالك مرتين مقابل مرة للترجي، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل آخرها في دور المجموعات لدوري الأبطال 2005.

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يلتقي فريقا الترجي الرياض التونسي والزمالك المصري الجمعة في قطر في كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم.

سيكون الموعد بين الفريقين على استاد ثاني بن جاسم الذي يتسع لنحو 25 ألف متفرج، الأول من ثلاثة ستجمع بينهما في غضون ثلاثة أسابيع: فبعد الكأس السوبر، يلتقي الفريقان في نهاية الأسبوع الأخير من شباط/فبراير الحالي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال في مصر، على أن يخوضا لقاء الإياب بعدها بأسبوع في تونس.



ويحمل اللقاء الرقم 7 بينهما في المسابقة القارية الأم، حيث كان التفوق من نصيب الزمالك مرتين مقابل مرة للترجي، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل آخرها في دور المجموعات لدوري الأبطال 2005.

الزمالك حامل لقب كأس الاتحاد (الكونفدرالية) يبحث عن لقب رابع في الكأس السوبر وأول منذ عام 2003، بينما يأمل الترجي في إحراز لقبه الثاني بعد تتويج يتيم عام 1995، ليواصل تزعم الكرة القارية بعد نيله لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين.



ويسعى الترجي لتعويض خسارته 1-2 في مباراة الكأس السوبر 2019 أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في مواجهة متجددة بين مدربه معين الشعباني، والمدير الفني الحالي للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قاد الرجاء لإحراز لقب الكأس السوبر العام الماضي في الدوحة أيضا.



وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت الدوحة (16,00 بتوقيت غرينيتش)، لا سيما وأن تذاكرها بيعت بالكامل، بحسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي.



وبقي مصير النسخة الثامنة والعشرين من الكأس السوبر معلقا إلى حد كبير في الأسابيع الماضية، لا سيما بعد إعلان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بداية رفضه خوضها في العاصمة القطرية في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة (والرياض وأبوظبي والمنامة) مع الدوحة، منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية في حزيران/يونيو 2017.



ورأى منصور المعروف بمواقفه المثيرة للجدل، أن فريقه يسافر للعب في "دولة معادية"، ملمحا إلى أن لاعبيه سيرتدون قمصانا عليها صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال التمارين.



ويعول كارتيرون على عدد من اللاعبين البارزين في تشكيلته مثل طارق حامد والتونسي الفرجاني ساسي الذي سبق له الدفاع عن ألوان الترجي، بينما لم تحسم بعد مشاركة قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" على خلفية تعافيه من إصابة في الركبة تعرض لها مؤخرا.



في المقابل، يعول الشعباني على أسماء يبرز فيها قائد الفريق المدافع خليل شمام والمهاجمان طه ياسين الخنيسي والليبي حمدو الهوني، علما بأن تشكيلة الفريق شهدت تغييرات واسعة في الأشهر الماضية، آخرها رحيل المهاجم أنيس البدري إلى نادي الاتحاد السعودي.

فرانس24/ أ ف ب