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الكأس السوبر الإفريقية: بنشرقي يقود الزمالك إلى اللقب بفوز على الترجي

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مشجعو نادي الزمالك المصري يحتفلون بكأس السوبر الإفريقية
مشجعو نادي الزمالك المصري يحتفلون بكأس السوبر الإفريقية © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

فاز فريق الزمالك المصري الجمعة بكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم، بعد انتصاره على منافسه الترجي الرياضي التونسي بـ3-1. 

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قاد المغربي أشرف بنشرقي فريقه الزمالك المصري بطل مسابقة كأس الاتحاد (الكونفدرالية) إلى لقب الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم، بفوزه على منافسه الترجي حامل لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

وقد سجل للفريق المصري يوسف إبراهيم "أوباما" (2) وبنشرقي (58 و90+2)، بينما جاء الهدف الوحيد للترجي عبر الجزائري عبد الرؤوف بن غيث من ركلة جزاء (47).

وأحرز الزمالك بذلك لقب الكأس السوبر للمرة الرابعة بعد 1994 و1997 و2003، حارما الترجي من لقب ثان بعد تتويجه الوحيد في 1995.

 

فرانس24/ أ ف ب

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