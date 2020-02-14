لبنان: اجتماع في هرم السلطة قبيل اجتماع وزاري مالي لتحديد أولويات الحكومة

توالت الاجتماعات بين كبار المسؤولين اللبنانيين بشأن مسألة الديون حيث يواجه لبنان أزمة مالية ويتعين عليه البت سريعا بشأن ما إذا كان سيسدد ديونا مستحقة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في 9 مارس/آذار. وقال مراسل فرانس24 في بيروت إن البلاد في مرحلة حبس الأنفاس نظرا لخطورة الوضع، فيما وقعت اشتباكات ليلا في ساحة الشهداء وسط بيروت بين محتجين وشبان محسوبين على تيار المستقل.

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قال وزير المالية اللبناني غازي وزني الخميس بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان إن الحكومة ستواصل بحث خياراتها للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة.

ويواجه لبنان المثقل بالديون أزمة مالية، فقد يتعين عليه البت سريعا بشأن ما إذا كان سيسدد ديونا مستحقة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في 9 مارس/آذار.

من جانبها، قالت وزيرة الإعلام إن الرئيس طلب من الوزراء البدء في إعداد مشروع موازنة 2021.

وكان مصدر حكومي بارز أكد الأربعاء أن لبنان طلب رسميا من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمة مستحكمة.

فرانس24/ رويترز

















