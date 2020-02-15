أفغانستان: ما مضمون اتفاق الهدنة الموقع بين واشنطن وطالبان؟

أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى الجمعة أنه تم التوصل إلى اتفاق هدنة مع حركة طالبان في أفغانستان، سيدخل حيز التنفيذ "قريبا جدا". فما مضمون هذا الاتفاق؟

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توصلت الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى اتفاق هدنة، ستتوقف بموجبه أعمال العنف لمدة سبعة أيام، وفق ما أعلنه الجمعة مسؤول أمريكي، مشيرا إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ "قريبا جدا".



وأشار هذا المسؤول الأمريكي، الذي وصفته وكالة الأنباء الفرنسية بأنه رفيع المستوى ورفض الكشف عن هويته، على هامش مؤتمر ميونيخ إلى أن الاتفاق "ينطبق على كامل البلاد ويشمل السلطات الأفغانية".



وتم التوصل لهذه الهدنة المؤقتة عقب مفاوضات شاقة استمرت أكثر من عام بين طالبان ومسؤولين في الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب الأطول أمدا في تاريخ الولايات المتحدة.



تفاصيل اتفاق الهدنة



وقال المسؤول إن الجيش الأمريكي الذي ينشر بين 12 و13 ألف جندي في أفغانستان سيتحقق من تطبيق الاتفاق على الميدان.



واتفق العسكريون الأمريكيون والجماعة الجهادية على إنشاء قناة تواصل لحل المشاكل التي قد تظهر مستقبلا، من بينها استفزازات أطراف ثالثة تسعى لعرقلة الاتفاق.



وشدد المسؤول الأمريكي على أنه في حال "أوفت طالبان بالتزامها، فإن لدينا التزامات" في المقابل "لتقليص القوات (الأمريكية)...".



وتطالب طالبان منذ وقت طويل بخروج القوات الأمريكية من أفغانستان.



وفي حال احترمت الهدنة المؤقتة فإن ذلك سيفتح الباب أمام الخطوة القادمة في المفاوضات، التي ستكون بين طالبان والحكومة الأفغانية وتهدف للوصول إلى اتفاق سلام شامل.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء "أظن أننا اقتربنا جدا. أظن أنه توجد حظوظ جيدة، لأن نتوصل لاتفاق".



تراجع ترامب عن توقيع اتفاق في بداية أيلول/سبتمبر في اللحظة الأخيرة بسبب مقتل جندي أمريكي في هجوم.



وقال قيادي في حركة طالبان الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية إن تنفيذ الاتفاق يبدأ يوم الجمعة.

فرانس24/ أ ف ب