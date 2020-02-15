العثور على جثث خمسة أشخاص أحدهم قس خطفوا في بوركينا فاسو

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واغادوغو (أ ف ب)

أعلن حاكم منطقة الساحل في بوركينا فاسو في بيان العثور في سيبا بشمال البلاد، على جثث خمسة أشخاص أحدهم قس كانت مجموعة مسلحة قد خطفتهم الثلاثاء.

وقال الكولونيل سالفو كابوريه "ليل العاشر إلى الحادي عشر من شباط/فبراير وحوالى الساعة 23,00 اقتحمت مجموعة إرهابية مسلحة مدينة سيبا في إقليم ياهغا وهاجمت منزلين".

وأوضح أن الهجوم أدى "إلى مقتل شخص واحد في البداية (...) وخطف سبعة أشخاص آخرين إلى جانب الاستيلاء على آلية ومعدات أخرى".

وتابع المصدر نفسه أن "قوات الدفاع والأمن أطلقت على الفور عمليات بحث سمحت بالعثور صباح الخميس 13 شباط/فبراير 2020 على اثنين من المخطوفين"، موضحا أن "عمليات البحث التي تواصلت أدت إلى العثور على جثث المخطوفين الخمسة الآخرين".

وقال الكولونيل كابوريه إن "المخطوفين الذين عثر عليهم مقتولين هم خصوصا أفراد عائلة قس وهو مع ابنه بين الضحايا"، موضحا أن "هذه الجثث دفنت الخميس".

وتشهد بوركينا فاسو المحاذية لمالي والنيجر هجمات جهادية باستمرار منذ 2015.

ومنذ 2015، أسفرت الهجمات الجهادية في بوركينا فاسو عن سقوط أكثر من 700 قتيل حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، ونزوح أكثر من 600 ألف شخص، حسب أرقام الأمم المتحدة.

© 2020 AFP