التحالف العربي في اليمن يعلن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له

ذكر التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن السبت في بيان أن طائرة مقاتلة تابعة له قد سقطت في محافظة الجوف اليمنية. ولم يورد في البيان توضيحا لسبب سقوط الطائرة أو مصير طاقمها. فيما كان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق إسقاط طائرة "بصاروخ أرض جو متطور".

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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن السبت سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف في اليمن، ويأتي ذلك عقب إعلان سابق للحوثيين حول إسقاط الطائرة.



وتضمن بيان للمتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية "عند الساعة 23:45 من مساء الجمعة سقطت طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني". وجاء البيان دون توضيح التحالف سبب سقوط الطائرة أو مصير طاقمها.



وكان الحوثيون قد أعلنوا ليل الجمعة-السبت عن "إسقاط طائرة تورنيدو بصاروخ أرض جو متطور"، بحسب ما نقلت قناة المسيرة المتحدثة باسمهم. وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في تصريحات نقلتها المسيرة "سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك".



وتحدثت قناة المسيرة السبت عن عدد من الغارات الجوية، مشيرة إلى إن "طيران العدوان استهدف المواطنين أثناء تجمعهم عند حطام الطائرة التي تم إسقاطها في مديرية المصلوب" في محافظة الجوف. وقالت القناة إن الغارات تسببت بسقوط "عشرات القتلى والجرحى".



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ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين المقربين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به، وقد اشتدت ضراوة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.



وكان التحالف أعلن الأربعاء أنه بدأ إجراءات قانونية بحق عناصره المتورطين في عمليات تخالف القانون الدوليّ الإنساني في هذا البلد، حيث نددت الأمم المتحدة بوقوع "العديد" من جرائم الحرب.



وهو أول إجراء من نوعه يتخذه التحالف العسكري الذي يضم الإمارات أيضا، والذي تدخل في النزاع في آذار/مارس 2015 دعما للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي وحكومته ، بعد أشهر من سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء.

فرانس24/أ ف ب