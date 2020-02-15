بطولة ألمانيا: لايبزيغ إلى الصدارة موقتا بفوز مريح على فيردر بريمن

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برلين (أ ف ب)

اشتعلت المنافسة على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوز لايبزيغ السبت على ضيفه فيردر بريمن 3-صفر ضمن المرحلة الثانية والعشرين، التي شهدت فوز بوروسيا مونشنغلادباخ على فورتونا دوسلدورف 4-1، وكان استهلها بوروسيا دورتموند الجمعة بفوز كبير على إينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة.

وارتقى لايبزيغ، الذي يحل ضيفا على توتنهام في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، إلى رأس لائحة الترتيب موقتا، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يحل ضيفا الأحد على كولن الرابع عشر، فيما قلص دورتموند الفارق مع الفريق البافاري إلى نقطة واحدة بالتساوي مع مونشنغلادباخ الذي يملك مباراة مؤجلة.

وسينتظر لايبزيغ على وجه الخصوص هدية من كولن الذي حقق خمسة انتصارات في مبارياته الست الأخيرة، على أمل الحفاظ على الصدارة وإيقاف هيمنة الفريق البافاري على لقب الدوري في المواسم السبعة الأخيرة.

وسجل لوكاس كلوسترمان (17) والتشيكي باتريك شيك (39) والفرنسي نوردي موكييلي (46) الأهداف.

وهو الفوز الأول للايبزيغ بعد تعادلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2، وبايرن ميونيخ بدون أهداف في المرحلتين الأخيرتين تواليا، في حين هي الخسارة الرابعة على التوالي لفيردر بريمن وصيف القاع.

وسجل المدافع الشاب كلوسترمان الهدف الأول في الدقيقة 17، وهو الثاني له مع الفريق هذا الموسم، بتسديدة يسارية من مسافة قريبة في الزاوية العكسية للحارس التشيكي ييري بافلينكا، بعد تمريرة متقنة من مواطن الأخير شيك.

وتألق شيك مرة أخرى بتسجيله ثاني أهداف لايبزيغ بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها الإسباني داني أولمو (39).

ومع انطلاق الشوط الثاني رفع لايبزيغ النتيجة إلى 3-صفر بهدف من تسديدة يسارية لموكييلي من داخل منطقة الجزاء (46).

-فوز قاتل لباير ليفركوزن على أونيون برلين -

وحقق باير ليفركوزن فوزا قاتلا على مضيفه أونيون برلين الصاعد 3-2.

افتتح المخضرم كريستيان غنتنر القادم من شتوتغارت التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة السابعة، وعادل لاعب خط الوسط الشاب كاي هافرتس النتيجة (22)، ثم أضاف الفرنسي موسى ديابي لاعب باريس سان جرمان السابق هدف التقدم لليفركوزن 83.

أعاد ماريوس بالتر النتيجة الى التعادل في الدقيقة 89، لكن كريم بلعربي حسم النتيجة لفريقه ليفركوزن بالهدف الثالث 90+4.

واضاف ليفركوزن ثلاث نقاط إلى رصيده ليصبح 40 نقطة، في المركز الخامس خلف بوروسيا مونشنغلادباخ (42 نقطة) الذي اكتسح شباك مضيفه فورتونا دوسلدورف باربعة أهداف مقابل هدف.

ويملك بوروسيا مونشنغلادباخ مباراة مؤجلة، بعدما أدت الأحوال الجوية السيئة إلى ارجاء اللقاء ضد ضيفه كولن ضمن المرحلة الحادية والعشرين الأحد الماضي.

وسجل التركي كان ايهان هدف صاحب الأرض الوحيد (29)، فيما جاءت أهداف الضيوف عبر جوناس هوفمان (22) ولارس ستيندل (51 و77) وفلوريان نوهوس (82).

وقاد الهولندي فاوت فيغهورست فريقه فولفسبورغ التاسع للفوز على مضيفه هوفنهايم الثامن 3-2، بتسجيله ثلاثية في الدقائق 18 و52 من ركلتي جزاء و71، فيما سجل النمسوي كريستوف باومغارتنر (45) والكرواتي أندري كراماريتش (60 من ركلة جزاء) لصاحب الأرض.

وسقط بادربورن متذيل الترتيب أمام ضيفه هرتا برلين 1-2، ليرتقي الاخير الى المركز الثالث عشر.

سجل دنيس سربيني (51) لبادربورن، والبلجيكي ديدريك بويوتا (10)، والنيجيري جاميلو كولينز (67 خطأ في مرمى فريقه) لهرتا.

وهي المباراة الأولى لهرتا برلين بعد رحيل مدربه السابق يورغن كلينسمان الذي قاد لفريق لمدة 76 يوما فقط، خاض خلالها عشر مباريات بينها واحدة في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس، ففاز في ثلاث وتعادل مثلها وخسر اربع مباريات.

وتعادل اوغسبورغ مع فرايبورغ بهدف لفيليب ماكس (38) مقابل هدف ليانيك هابرير (51).

ورفع اوغسبورغ رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 33 نقطة لفرايبورغ السابع.

وبالإضافة إلى المباراة التي تجمع بين كولن وضيفه بايرن ميونيخ، يلعب الأحد أيضا ماينتس مع شالكه.

© 2020 AFP