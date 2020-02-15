بطولة فرنسا: سان جرمان يعادل أميان 4-4 بعد تخلفه بثلاثية

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باريس (أ ف ب)

قلب باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر تخلفه بثلاثية نظيفة على أرض اميان المتواضع إلى تقدم 4-3 ثم تلقى هدف التعادل (4-4) في الوقت البدل عن ضائع، السبت في المرحلة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان سان جرمان في طريقه الى خسارته الاولى في الدوري منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تخلفه صفر-3 اثر مرور 40 دقيقة على البداية، لكن تبديلات مدربه الالماني توماس توخل ساهمت في تغيير سيناريو المواجهة.

وهذه المرة الاولى يتلقى سان جرمان ثلاثة اهداف في الشوط الاول في مباراة ضمن الدوري منذ 25 شباط/فبراير 2012 ضد ليون، بحسب شركة "أوبتا" للاحصائيات.

دفع توخل بتشكيلة مختلفة عن العادة، قبل ثلاثة ايام من حلوله على بوروسيا دورتموند الالماني في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

لعب المهاجم الاوروغوياني ادينسون كافاني، أفضل هداف في تاريخ النادي، اساسيا بعد استبعاده في الاونة الاخيرة، فيما غاب نجما الهجوم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي لاراحتهما قبل مواجهة دورتموند.

كما جلس الايطالي ماركو فيراتي، البرازيلي ماركينيوس والاسباني خوان برنات على مقاعد البدلاء، فيما لعب المدافعان الشابان تانغي كواسي (17 عاما) والهولندي ميتشل باكر (19 عاما) منذ البداية.

ورفع سان جرمان رصيده الى 62 نقطة، بفارق 13 عن مرسيليا الثاني الذي يحل على ليل الرابع الاحد في قمة المرحلة.

بكر اميان بافتتاح التسجيل عندما انسل سيهرو غيراسي وراء الدفاع وسدد بين قدمي الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (5).

وعزز الكونغولي الديموقراطي الكثير الترحال غايل كاكوتا النتيجة، بهدف رائع من تسديدة يسارية صاروخية انفجرت في سقف مرمى سان جرمان (29)

تابع اميان شوطه الخيالي، وسجل فوسيني دياباتيه هدفه الاول مع فريقه عندما انطلق على الجهة اليسرى دون رقابة فعلية، فسدد بيسراه من حافة المنطقة اليسرى كرة ارضية ارتدت من القائم الايمن الى الشباك (40).

وفيما كان اميان يمني النفس بدخول غرف الملابس متقدما بثلاثية غير متوقعة، قلص الاسباني اندير هيريرا النتيجة مسجلا هدفه الاول مع سان جرمان بيمينية محكمة من مسافة قريبة اثر ركنية (45).

- غياب التركيز -

في الشوط الثاني، دفع توخل بفيراتي بدلا من السنغالي ادريسا غي وماركينيوس بدلا من مواطنه تياغو سيلفا. وكان كافاني قريبا من تسجيل هدفه الرقم 200 مع سان جرمان، لكن الحارس المخضرم ريجيس غورتنر حرمه ذلك ببراعة (51).

وجاء تقليص الفارق من المدافع الشاب كواسي الذي وقع هدفه الاول في الدوري بكرة رأسية صعبة الى يسار الحارس (60). وفي نسخة عن هدفه الاول، ارتقى كواسي عاليا ولعب من مسافة قريبة رأسية هزت شباك اميان للمرة الثالثة في المباراة (65).

وبعمر 17 عاما و253 يوما، اصبح كواسي ثاني اصغر لاعب في تاريخ سان جرمان يحقق ثنائية في الدوري بعد ليونيل جوستييه عام 1976 عندما كان بعمر 17 عاما و212 يوما.

وبعد غياب خطورته طوال المباراة، استلم المهاجم الارجنتيني ماورو ايكاردي عرضية مقشرة من البديل برنات تابعها هدف التقدم لسان جرمان 4-3، ومسجلا هدفه الحادي عشر في الدوري والتاسع عشر في مختلف المسابقات هذا الموسم (74).

اهدر كافاني مجددا فرصة ذهبية لضمان المباراة في الوقت البدل عن ضائع، لكن في الهجمة التالية عادل اميان بمرتدة انهاها غيراسي بيسراه ارضية خدعت نافاس ليحقق نقطة ثمينة لاميان الخاسر ذهابا برباعية (90+1).

قال توخل بعد التعادل "لست قلقا، أنا واثق. أعرف ماذا فعلنا وما الذي نحتاجه.. طبعا افتقدنا للتركيز في بداية المباراة. ثم اظهر الفريق نوعية وذهنية. قلبنا المباراة تماما مع عدة فرص للفوز. ثم سجلوا هدفهم الرابع من رابع تسديدة".

اما المدافع تياغو سيلفا فقال "في الشوط الاول لم يكن باريس سان جرمان الذي نعرف. كان شوطا معقدا والثاني افضل".

وعما اذا كان الاداء مقلقا قبل مباراة دورتموند، اضاف "كلا لان اللاعبين سيعودون وستكون الروحية مختلفة الثلاثاء. هذا مؤسف لاننا قدمنا مباريات جيدة وتلقينا هنا ثلاثة اهداف في الشوط الاول. يجب ان نبقى ايجابيين ونكون الثلاثاء مركزين بنسبة 110% للعب جيدا ومحاولة جلب نتيجة جيدة".

© 2020 AFP