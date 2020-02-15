فرنسا تسجل وفاة مصاب بفيروس كورونا لأول مرة خارج آسيا

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية السبت أنها سجلت أول حالة وفاة على أراضيها لمصاب بفيروس كورونا. ويتعلق الأمر بسائح صيني عمره 80 عاما. وأشارت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان إلى أن حالة الوفاة هذه هي "الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا".

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أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان السبت وفاة مريض مصاب بفيروس كورونا المستجدّ، كان يُعالج في مستشفى في فرنسا منذ أواخر كانون الثاني/يناير، وهو سائح صيني يبلغ من العمر ثمانين عاما.



وأشارت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحافي إلى أن حالة الوفاة هذه هي "الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا".

وحتى الآن، كانت سُجلت ثلاث وفيات فقط خارج الصين القارية في الفلبين وهونغ كونغ واليابان.



فرانس24/ أ ف ب