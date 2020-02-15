"فريق الولايات المتحدة" يتفوق على "فريق العالم" في مباراة "النجوم الصاعدون"

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لوس انجليس (أ ف ب)

تفوق "فريق الولايات المتحدة الاميركية" على "فريق العالم" بنتيجة 151-131 في مباراة "النجوم الصاعدون" الجمعة على ملعب "يونايتد سنتر" في شيكاغو، والتي تأتي في اطارة الاستعدادات لمباراة كل النجوم (أول ستارز) الاحد مع دخول الدوري الاميركي للمحترفين فترة استراحة.

وكما جرت العادة في نهاية الاسبوع المخصصة لمباراة كل النجوم بين المنطقتين الشرقية والغربية، غاب الدفاع والمنافسة عن المواجهة وسيطر الاستعراض لا سيما في الربع الاخير.

وكان ايريك باشال من غولدن ستايت ووريوز أفضل مسجل للفريق الاميركي برصيد 23 نقطة حيث تجاوز سبعة من زملائه حاجز العشر نقاط من بينهم مايلز بريدجز لاعب تشارلوت هورنتس بـ20 نقطة والذي اختير أفضل لاعب في اللقاء، فيما كان الكندي أر جي باريت الافضل من فريق العالم بـ27 نقطة فيما سجل السلوفيني لوكا دونشيتش لاعب دالاس مافريكس 16 نقطة.

وقال بريدجز بعد المباراة "أردنا الدخول الى ارض الملعب ونلعب بقوة في مباراة النجوم الصاعدون وإظهار جودة تشارلوت (هورنتس)، أنا وديفونتي (غراهام) وبي جي (واشنطن). لم يكن لدي أي حوافز صراحة، لن أقول ذلك ولكن أم جي (مايكل جاكسون) وضع شيكاغو على الخارطة، ما لعب دورا كبيرا في ذلك".

ودخل فريق العالم الى الاستراحة متقدما 81-71 بفضل تسديدة من خلف منتصف الملعب لدونشيتش، الا ان الربع الثالث شهد سيطرة الفريق الاميركي الذي سجل 44 نقطة مقابل 24 فقط لخصمه قبل أن يفرض سيطرته على اللقاء ما فتح الباب أمام السلات الاستعراضية لا سيما لزيون ويليامسون نجم نيو أورليانز بيليكانز.

سجل بريدجز ثلاثيتين متتاليتين ليقلص فارق الاثنتي عشرة نقطة قبل خمس دقائق من نهاية الربع الثالث، قبل أن يسجل غراهام زميله في هورنتس ثلاثيتين على التوالي ايضا ليمنح التقدم للفريق الاميركي 104-103، وكان التقدم الاول منذ الدقائق الاولى للمباراة.

غ ه/ر م

© 2020 AFP