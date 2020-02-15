فيروس كورونا: حصيلة الوفيات في الصين تتخطى 1500 والوباء يصل لأفريقيا عبر مصر

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورورنا في الصين إلى أكثر من 1500، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات السبت. وارتفعت هذه الحصيلة بعد تسجيل 139 حالة وفاة جديدة في مقاطعة هوبي بؤرة الوباء وسط البلاد. من جهتها، أعلنت مصر تسجيل أول حالة إصابة، لتكون بذلك أول بلد أفريقي يصله الفيروس.

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تتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا بالصين في الارتفاع، حيث أفادت السلطات السبت أنّ الفيروس أودى حتى اليوم بحياة أكثر من 1500 شخص في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي وسط البلاد، التي تعتبر بؤرة الوباء، وفيات جديدة.



وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في منطقة هوبي، التي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول/ديسمبر، إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصا، وأصيب به 2420 شخصاً إضافيا.



وفي تفشي جديد للوباء، أكدت السلطات المصرية الجمعة إصابة شخص بالفيروس، حيث قالت وزارة الصحة في بيان إن المصاب "أجنبي" من دون أن تحدد جنسيته، وهي أول حالة تسجل في بلد أفريقي حتى الآن.

فرانس24/ أ ف ب