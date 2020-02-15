مقتل 15 طفلا إثر اندلاع حريق في دار للأيتام بهايتي

قتل 15 طفلا من دار للأيتام بضواحي العاصمة الهايتية "بور أو برنس" إثر حريق اندلع مساء الخميس فيها. وتقع دار "كينسكوف للأيتام" داخل مبنى غير مستوف للشروط مؤلف من طبقتين مع أسرّة متعددة الطبقات بعضها في وضع مزر، فيما يتكدس الأطفال في غرف صغيرة مع سلالم ضيقة ومخرج واحد.

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لقي 15 طفلا حتفهم الجمعة في حريق اندلع داخل دار "كينسكوف للأيتام" في هايتي، على ما أعلنت قاضية في منطقة كينسكوف بضواحي العاصمة بور أو برنس الجمعة، دون الكشف عن أسباب الحريق وأعمار الضحايا.



وأفادت القاضية ريموند جان أنطوان بأن طفلين قضيا في داخل الدار فيما توفي الأطفال الثلاثة عشر الآخرون اختناقا في مستشفى فيرمات.



واندلع الحريق قرابة الساعة التاسعة من مساء الخميس (02,00 ت غ الجمعة)، وفق القاضية.



وتبرض دار كينسكوف للأيتام عند هضبة قريبة من بور أو برنس. وهي تعمل بصورة غير قانونية منذ سحب رخصة التشغيل منها سنة 2013، كما كانت تؤوي حوالى 66 طفلا بحسب القاضية.



وتقع دار كينسكوف للأيتام داخل مبنى غير مستوف للشروط مؤلف من طبقتين مع أسرّة متعددة الطبقات بعضها في وضع مزر.



ويتكدس الأطفال داخل الميتم في غرف صغيرة مع سلالم ضيقة ومخرج واحد، بحسب مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية.



وكان زوجان فرنسيان قد توفيا قبل حوالى ثلاثة أشهر في هايتي التي قصداها بهدف التبني.

فرانس24/أ ف ب