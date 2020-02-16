بطولة ألمانيا: بايرن يستعيد سكة الانتصارات والصدارة

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برلين (أ ف ب)

استعاد بايرن ميونيخ، بطل الأعوام السبعة الأخيرة، سكة الانتصارات والصدارة بفوزه الكبير على مضيفه كولن 4-1 الأحد في ختام المرحلة الثانية والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الأول وتحديدا في دقائقها الـ12 الأولى بتسجيله ثلاثة أهداف تناوب على توقيعها البولندي روبرت ليفاندوفسكي (3) والفرنسي كينغسلي كومان (5) وسيرج غنابري (12)، بينها تمريرتان حاسمتان للدولي السابق توماس مولر.

وعزز بايرن ميونيخ تقدمه بهدف في الشوط الثاني من توقيع غنابري (66) رافعا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، فيما سجل مارك ألكسندر أوث هدف الشرف للضيوف في الدقيقة 70.

ويدين بايرن ميونيخ بفوزه إلى حارس مرماه العملاق مانويل نوير الذي تألق بشكل لافت في الشوط الثاني وأنقذ مرماه من أهداف عدة بينها ثلاثة انفرادات.

وفجر النادي البافاري جام غضبه بمضيفه كولن بعد سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه لايبزيغ صفر-صفر في المرحلة الماضية، فعاد إلى سكة الانتصارات محققا فوزه الرابع عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 46 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق نقطة واحدة من لايبزيغ الذي كان أكرم وفادة ضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة السبت.

ويخوض بايرن ميونيخ اختبارا سهلا يوم الجمعة المقبل عندما يستضيف بادربورن في المرحلة الثالثة والعشرين قبل ان يحل ضيفا على تشلسي الانكليزي في 25 شباط/فبراير الحالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، مني كولن بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبكر بايرن ميونيخ بالتسجيل عبر ليفاندوفسكي بتسديدة بيسراه اثر تمريرة من توماس مولر (3).

وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 23 هدفا هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب مطارديه مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر.

ولم يمنح الضيوف فرصة لاصحاب الارض لاستيعاب الهدف المبكر وأضافوا الهدف الثاني بعد دقيقتين بواسطة كومان بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من مولر (5).

وعزز غنابري بالهدف الثالث بتسديدة بيمناه اثر تمريرة عرضية من جوشوا كيميش (12).

وضغط كولن بقوة مطلع الشوط الثاني وسجل هدفين عبر المهاجم الدولي الكولومبي جون كوردوبا (46) وفوريان كاينتس (55)، لكنها ألغيا بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر".

وعزز غنابري تقدم النادي البافاري عندما تلقى كرة من المدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس سددها قوية بيمناه داخل المرمى (66).

وأنقذ حارس مرمى بايرن ميونيخ العملاق نوير فريقه من هدف محقق بتصديه لتسديدة أوث من خارج المنطقة قبل ان يشتتها الدفاع (69).

ونجح أوث في تقليص الفارق عندما تلقى كرة من كاينتس امام المرمى فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (70).

وتابع نوير تألقه بتصديه لانفراد كوردوبا داخل المنطقة حيث ابعد تسديدته بيسراه قبل ان يشتتها الدفاع (78).

وواصل نوير تصدياته الرائعة وأبعد تسديدة قوية للفرنسي أنطويني موديست من داخل المنطقة الى ركنية لم تثمر (89).

ويلعب لاحقا ماينتس مع شالكه.

© 2020 AFP