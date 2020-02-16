بطولة ألمانيا: بايرن يستعيد سكة الانتصارات والصدارة

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

استعاد بايرن ميونيخ، بطل الأعوام السبعة الأخيرة، سكة الانتصارات والصدارة بفوزه الكبير على مضيفه كولن 4-1 الأحد في ختام المرحلة الثانية والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الأول وتحديدا في دقائقها الـ12 الأولى بتسجيله ثلاثة أهداف تناوب على توقيعها البولندي روبرت ليفاندوفسكي (3) والفرنسي كينغسلي كومان (5) وسيرج غنابري (12)، بينها تمريرتان حاسمتان للدولي السابق توماس مولر.

وعزز بايرن ميونيخ تقدمه بهدف في الشوط الثاني من توقيع غنابري (66) رافعا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، فيما سجل مارك ألكسندر أوث هدف الشرف للضيوف في الدقيقة 70.

- "10 أهداف على الأقل" -

ويدين بايرن ميونيخ بفوزه إلى حارس مرماه العملاق مانويل نوير الذي تألق بشكل لافت في الشوط الثاني وأنقذ مرماه من أهداف عدة بينها ثلاثة انفرادات.

وعلق نوير على فوز فريقه قائلا "لم نتوقع بداية المباراة بهذه الطريقة الجيدة"، مضيفا "لكننا استغلينا بهدوء جميع الفرص التي سنحت أمامنا في الشوط الأول".

وتابع "كان بإمكاننا تسجيل عشرة أهداف على الأقل، في كل الحالات كان بامكاننا الفوز بأكثر من 4-1".

في المقابل، أكد مولر أن لاعبي بايرن ميونيخ صعبوا المهمة على أنفسهم، بقوله "عندما تكون النتيجة كبيرة جدا، فإننا نميل إلى اللعب بارتياح كبير جدا ما يمنح الفريق المنافس فرصة للضغط علينا".

وأضاف "إنها مسألة إنسانية، ولكن بعد ذلك نشعر بالأمان والراحة. نحن نعلم أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بذلك، خاصة في مسابقة دوري الأبطال".

وفجر النادي البافاري جام غضبه بمضيفه كولن بعد سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه لايبزيغ صفر-صفر في المرحلة الماضية، فعاد إلى سكة الانتصارات محققا فوزه الرابع عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 46 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق نقطة واحدة من لايبزيغ الذي كان أكرم وفادة ضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة السبت.

ويخوض بايرن ميونيخ اختبارا سهلا يوم الجمعة المقبل عندما يستضيف بادربورن في المرحلة الثالثة والعشرين قبل ان يحل ضيفا على تشلسي الانكليزي في 25 شباط/فبراير الحالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، مني كولن بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأعرب المدير الرياضي لنادي كولن هوسرت هيلدت عن استيائه للفرص الكثيرة التي أهدرها فريقه خصوصا المهاجمان الكولومبي جون كوردوبا والفرنسي أنطوني موديست، وقال "لو واحدة فقط من تلك الفرص دخلت المرمى...".

وبكر بايرن ميونيخ بالتسجيل عبر ليفاندوفسكي بتسديدة بيسراه اثر تمريرة من توماس مولر (3).

وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 23 هدفا هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب مطارديه مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر.

ولم يمنح الضيوف فرصة لاصحاب الارض لاستيعاب الهدف المبكر وأضافوا الهدف الثاني بعد دقيقتين بواسطة كومان بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من مولر (5).

وعزز غنابري بالهدف الثالث بتسديدة بيمناه اثر تمريرة عرضية من جوشوا كيميش (12).

وضغط كولن بقوة مطلع الشوط الثاني وسجل هدفين عبر المهاجم الدولي الكولومبي كوردوبا (46 و55)، لكنها ألغيا بداعي التسلل على التونسي إلياس السخيري وفلوريان كاينتس على التوالي بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر".

وعزز غنابري تقدم النادي البافاري عندما تلقى كرة من المدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس سددها قوية بيمناه داخل المرمى (66).

وأنقذ حارس مرمى بايرن ميونيخ العملاق نوير فريقه من هدف محقق بتصديه لتسديدة أوث من خارج المنطقة قبل ان يشتتها الدفاع (69).

ونجح أوث في تقليص الفارق عندما تلقى كرة من كاينتس امام المرمى فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (70).

وتابع نوير تألقه بتصديه لانفراد كوردوبا داخل المنطقة حيث ابعد تسديدته بيسراه قبل ان يشتتها الدفاع (78).

وواصل نوير تصدياته الرائعة وأبعد تسديدة قوية لموديست من داخل المنطقة الى ركنية لم تثمر (89).

وفي مباراة ثانية، واصل شالكه نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي امام مضيفه ماينتس.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي يسقط فيها شالكه في فخ التعادل والرابعة التي يفشل فيها في تحقيق الفوز فبقي سادسا برصيد 36 نقطة مقابل 22 نقطة لماينتس الخامس عشر.

© 2020 AFP