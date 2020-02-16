بطولة انكلترا: توتنهام يهزم استون فيلا في الرمق الاخير

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لندن (أ ف ب)

سجل المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدفا في الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه توتنهام فوزا في غاية الاهمية في السباق نحو المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا، على استون فيلا 3-2 الأحد ضمن المرحلة السادسة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وساهم الفوز الثالث تواليا في الدوري بينها واحد على مانشستر سيتي في صعود توتنهام الى المركز الخامس الذي قد يكون كافيا في حال لم ينجح الاستئناف المقدم من قبل بطل العامين الأخيرين الذي ابعده الاتحاد الاوروبي لموسمين عن المسابقات الاوروبية بسبب خروقات في قواعد اللعب المالي النظيف.

ورفع توتنهام رصيده الى 40 نقطة مقابل 41 لتشلسي الرابع الذي يواجه مانشستر يونايتد الاثنين في ختام المرحلة.

وعاش توتنهام بداية مباراة سيئة عندما سجل مدافعه البلجيكي توبي الدرفيريلد خطأ في مرماه بعد مرور 9 دقائق عندما حاول تشتيت كرة عرضية.

لكن الدرفيريلد عوض خطأه بادراكه التعادل مستغلا ركلة ركنية (27).

ومنح هيونغ مين التقدم للفريق اللندني الشمالي في نهاية الشوط الاول عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء تصدى لها الحارس الاسباني المخضرم بيبي رينا قبل ان يتابع الكوري الجنوبي الكرة المرتدة داخل الشباك ليصبح بالتالي اول لاعب اسيوي يسجل 50 هدفا في الدوري الانكليزي الممتاز.

لكن البلجيكي بيورن انغلز ادرك التعادل لاصحاب الارض بعد مرور 8 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وعندما كانت المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة استغل هيونغ مين خطأ فادحا لانغلز فانفرد بالحارس برينا وسجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي لاحقا ارسنال مع نيوكاسل.

© 2020 AFP