بطولة ايطاليا: فوز غير مقنع ليوفنتوس في غياب رونالدو

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روما (أ ف ب)

حقق يوفنتوس فوزا غير مقنع على ضيفه بريشيا 2-صفر لا سيما انه لعب في مواجهة 10 لاعبين على مدى 53 دقيقة لينفرد موقتا بصدارة بطولة ايطاليا لكرة القدم بانتظار ما ستسفر عنه مباراة القمة بين لاتسيو وانتر ميلان لاحقا الأحد ضمن المرحلة الرابعة والعشرين الاحد.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قرر مدربه ماوريتسيو ساري اراحته قبل 10 ايام من مواجهة ليون الفرنسي في ذهاب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا.

وكان رونالدو سجل هدفا على الاقل في مبارياته العشر الاخيرة في الدوري المحلي.

في المقابل، تواجد في التشكيلة جورجيو كييليني بعد تعافيه من اصابة في الرباط الصليبي تعرض لها في المرحلة الاولى من الموسم الحالي في اب/اغسطس الماضي وخضع على اثرها لعملية جراحية وجلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

وسيطر يوفنتوس الذي خسر مرتين في اخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي امام نابولي وفيرونا، على مجريات اللعب لكنه لم يسجل اي خطورة حقيقية على مرمى منافسه. وكانت اول فرصة لبريشيا بكرة رأسية للايسلندي بيركير بياماسون سيطر عليها الحارس البولندي فويتشيخ تشيتشني (32).

ثم جاءت نقطة التحول في الدقيقة 37 لدى طرد الفرنسي فلوريان ايي لاعتراضه الويلزي ارون رامسي على مشارف المنطقة فطرده الحكم بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ونجح الارجنتيني باولو ديبالا من الركلة الحرة المحتسبة في افتتاح التسجيل بتسديدة لولبية بيسراه عانقت الزاوية العليا.

وكاد يوفنتوس يضاعف غلته في مطلع الشوط الثاني عندما وصلت الكرة الى الارجنتيني غونزالو هيغواين الذي راوغ مدافعا واطلقها عكسية باتجاه المرمى لكن احد مدافعي بريشيا انقذ الموقف في اللحظة الاخيرة (48).

ودخل البونسي ميراليم بيانيتش بدلا من رامسي في الدقيقة 66 لكنه اصيب بعد ذلك بست دقائق ليحل الفرنسي بلاز ماتويدي بدلا منه.

ومرر ماتويدي كرة متقنة باتجاه الكولومبي خوان كوادرادو داخل المنطقة ليغمزها الاخير من فوق الحارس المتقدم مسجلا الهدف الثاني (75).

وشارك كييليني في الدقائق الـ13 الاخيرة بدلا من ليوناردو بونوتشي واستلم منه شارة القيادة.

وسقط سمبدوريا سقوطا مدويا على ارضه امام فيورنتينا 1-5 بينها ثنائية لكل من انريكو كييزا (40 من ركلة جزاء و78) والصربي دوسان فلاهوفيتش (18 من ركلة جزاء و57) بعدما منحه لاعب وسط سمبدوريا النروجي مورتن تورسباي التقدم في الدقيقة الثامنة بتسجيله خطأ في مرمى فريقه.

وسجل مانولو غابياديني هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقية الأخيرة.

ولعب الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد مدافع سمبدوريا نيكولا مورو في الدقيقة 39 لتلتقيه الانذار الثاني، ولاعب وسط فيورنتينا الدولي الكرواتي ميلان بادلي للسبب ذاته في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول.

وخسر ساسوولو امام بارما بهدف وحيد سجله الدولي العاجي كواسي جرفينيو في الدقيقة 25.

وتعادل اودينيزي مع هيلاس فيرونا صفر-صفر.

ويلتقي لاحقا ايضا كالياري مع نابولي، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء ميلان مع تورينو.

© 2020 AFP