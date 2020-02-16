بطولة فرنسا: ليون ورين يواصلان نزيف النقاط ومرسيليا يقلب الطاولة على ليل

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باريس (أ ف ب)

واصل ليون ورين نزيف النقاط بسقوط الأول في فخ التعادل أمام ضيفه ستراسبورغ 1-1، وخسارة الثانية أمام مضيفه رينس صفر-1، فيما قلب مرسيليا الطاولة على مضيفه ليل وخرج فائزا 2-1 الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب "غروباما" في ليون، كان صاحب الأرض هو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي البوركينابي برتران تراوري في الدقيقة 21، لكن ستراسبورغ نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بواسطة العاجي كيفن زوهي.

وأنقذ القائم الأيمن ليون من هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة برده تسديدتين لكيني لالا اثر تمريرة من المدافع الصربي ستيفان متروفيتش (87)، وديميتري لينارد من زاوية صعبة اثر ركلة حرة مباشرة (90+3).

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها ليون في تحقيق الفوز، حيث مني بخسارتين وسقط في فخ التعادل مثلها فأهدر فرصة اللحاق بستراسبورغ الى المركز السابع مكتفيا بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 34 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وقال مدربه رودي غاسيا "هذا غير كاف، لا سيما على مستوى التنشيط الهجومي. خلقنا فرصا قليلة جدا وسددنا مرات قليلة على المرمى. رغم لعبنا على أرضنا لم نفرض سيطرتنا وعانينا من الكثير من الاخطاء الفنية، يجب أن نكون أفضل من الناحية الفنية".

وأضاف "لا تزال حظوظنا قائمة حسابيا للمنافسة على مراكز دوري ابطال أوروبا، يجب ان نعود الى سكة الانتصارات واذا لم نفعل ذلك ستزداد مهمتنا تعقيدا. واذا أصبح الأمر صعبا في أذهان اللاعبين، يتعين علينا تغيير ذلك".

وفشل ليون في استغلال معنويات لاعبيه العالية عقب الفوز على مرسيليا 1-صفر الأربعاء وبلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا.

وجاء التعثر قبل 10 أيام على استضافته يوفنتوس الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تساوى ستراسبورغ الذي دخل المباراة منتشيا بانتصارين متتاليين على تولوز ورينس، نقاطا مع مونبلييه السادس والذي خسر امام موناكو صفر-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وفي الثانية، فشل رين للمباراة الثالثة على التوالي في معانقة سكة الانتصارات بخسارته أمام رينس بهدف وحيد سجله المالي البلال توريه في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وهي الخسارة الثانية لرين في مبارياته الثلاث الاخيرة فتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثالث، فيما صعد رينس الى المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

- مرسيليا يبتعد في الوصافة -

وفي الثالثة، قلب مرسيليا الطاولة على مضيفه ليل وانتزع فوزا ثمينا في قمة المرحلة 2-1 أبعده 11 نقطة عن رين الثالث، وقلص به الفارق الى 10 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب في العامين الاخيرين والذي سقط في فخ التعادل امام مضيفه اميان 4-4 السبت.

وكان ليل في طريقه الى تحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي النيجيري فيكتور اوسيمهين الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 51.

وهو الهدف الثالث عشر لاوسيمهين هذا الموسم فلحق بمهاجمي ليون موسى ديمبيلي وباريس سان جرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور في المركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق ثلاثة اهداف خلف مهاجم موناكو وسام بن يدر المتصدر وهدفين خلف مهاجم سان جرمان كيليان مبابي الثاني.

لكن مرسيليا حافظ على سجله خاليا من الخسارة منذ سقوطه المذل امام مضيفه باريس سان جرمان برباعية نظيفة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في المرحلة الحادية عشرة.

وحصل مرسيليا على ركلة جزاء في الدقيقة 60 أهدرها فالنتان رونجييه، قبل أن ينجح في إدراك التعادل بعد سبع دقائق بفضل النيران الصديقة عندما سجل لاعب الوسط الموزامبيقي رينيلدو ماندافا بالخطأ في مرمى فريقه.

ومنح الارجنتيني داريو بينيديتو التقدم لمرسيليا في الدقيقة 69.

وعمق بريست جراح ضيفه سانت إتيان عندما ألحق به الخسارة الرابعة على التوالي والثامينة في مبارياته التسع الأخيرة بثلاثة أهداف لبول لاسن (20) وغايتان شاربونييه (38) وإيرفان كاردونا (43) مقابل هدفين للغابوني دينيس بوانغا (54 من ركلة جزاء) ولويس ديوني (69).

وارتقى بريست الى المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة مقابل 28 نقطة لسانت إتيان السادس عشر.

© 2020 AFP