رالي السويد: إيفانز يتصدر الترتيب العام بفوزه الثاني في البطولة

إعلان اقرأ المزيد

تورسبي (السويد) (أ ف ب)

حقق الويلزي إلفين إيفانز على متن تويوتا الفوز الثاني في مسيرته في بطولة العالم للراليات، بتفوقه الأحد في رالي السويد، المرحلة الثانية من بطولة 2020، والتي جاءت مختصرة بسبب ظروف المناخ.

وأتاح هذا الفوز لإيفانز تصدر الترتيب العام في موسمه الأول مع تويوتا، بعدما سيطر على مجريات الرالي من الانطلاق حتى النهاية، وأنهاه بفارق 12,7 ثانية عن بطل العالم الاستوني أوت تاناك (هيونداي) الذي لم ينهِ المرحلة الأولى من البطولة في رالي مونتي كارلو.

وحل ثالثا الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) بفارق 20,2 ثانية عن المتصدر.

وأتاح هذا الفوز للويلزي التقدم الى صدارة الترتيب العام برصيد 42 نقطة، تساويا مع البلجيكي تييري نوفيل الذي أحرز المرحلة الأولى في مونتي كارلو. لكن تفوق إيفانز على صعيد الصعود الى منصة التتويج (المركز الأول في السويد والثالث في في مونتي كارلو)، منحه الأفضلية.

وقال إيفانز "نتيجة مذهلة بعد نهاية أسبوع رائعة (...) الفريق قدم لنا كل ما كنا نحتاج إليه".

وتابع "ليس سهلا التأقلم مع فريق جديد، لكنهم جعلوا المهمة سهلة جدا".

وهو الفوز الثاني للويلزي البالغ من العمر 31 عاما في منافسات بطولة العالم، بعد فوزه في رالي بريطانيا 2017 على متن "أم سبورت فورد".

وعمد المنظمون هذا الموسم الى اختصار رالي السويد الى النصف تقريبا، بسبب نقص الثلوج والجليد على مسار الرالي الوحيد الذي يقام في ظل ظروف مناخية من هذا النوع. وبعدما ألغى المنظمون تسع مراحل خاصة من أصل 19 قبل انطلاق الرالي، عمدوا الى إلغاء المرحلة السابعة عشرة، وهي إحدى مرحلتين كانتا مقررتين الأحد.

ولم تقم اليوم سوى المرحلة الثامنة عشرة الأخيرة ("باور ستايج") التي توفر نقاطا إضافية لترتيب السائقين، وانتهت بتفوق روفانبيرا (19 عاما).

© 2020 AFP