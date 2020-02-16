فرنسا: وزيرة الصحة أنييس بوزان مرشحة الحزب الحاكم لانتخابات بلدية باريس

اختارت حركة الجمهورية إلى الأمام الحاكمة في فرنسا وزيرة الصحة أنييس بوزان لتكون مرشحتها للانتخابات البلدية في العاصمة باريس إثر انسحاب بنجامان غريفو، المتحدث السابق باسم الحكومة والمقرب من الرئيس الفرنسي، على خلفية فضيحة جنسية. وتكتسي انتخابات بلدية باريس التي يسيطر عليها الحزب الاشتراكي أهمية خاصة بالنسبة للرئيس ماكرون الذي يسعى لتعزيز قاعدته الشعبية قبل انتخابات رئاسية يُتوقع أن يسعى خلالها إلى ولاية ثانية في 2022.

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أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان الأحد أنها ستكون مرشحة حركة "الجمهورية إلى الأمام" الحاكمة، للانتخابات البلدية في العاصمة باريس المزمع إجراؤها شهر مارس/آذار المقبل، إثر انسحاب بنجامان غريفو، المتحدث السابق باسم الحكومة والمقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقالت بوزان في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "سأفوز" في هذه الانتخابات البلدية.

وتكتسي انتخابات بلدية باريس التي يسيطر عليها الحزب الاشتراكي أهمية خاصة بالنسبة للرئيس الذي يسعى لتعزيز قاعدته الشعبية قبل انتخابات رئاسية يُتوقع أن يسعى خلالها إلى ولاية ثانية في 2022.

وكان غريفو، المتحدث السابق باسم الحكومة الفرنسية، قد حصل على تزكية ماكرون للترشح إلى رئاسة بلدية العاصمة الفرنسية، ما أثار انقساما في الحزب دفع الرئيس للطلب من سيدريك فيلاني منافس غريفو على المنصب، الانسحاب من السباق، ولكنه رفض فطرد من الحزب.

وقرر غريفو، الانسحاب من سباق الانتخابات، حسب ما أعلن الجمعة 14 شباط/فبراير بعد نشر موقع إنترنت فيديو ذا طبيعة جنسية ورسائل نصية متبادلة مع امرأة مجهولة، ونسبت كل هذه المواد إلى غريفو. قبل أن يتم تداول هذه المواد بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل انسحابه كانت استطلاعات الرأي تضع غريفو في المركز الثالث خلف رئيسة البلدية المنتهية ولايتها الاشتراكية آن هيدالغو، ومرشحة حزب "الجمهوريون" اليميني رشيدة داتي.

وغريفو، (42 عاما) المتحدث السابق باسم الحكومة، مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأحد داعميه السياسيين منذ البداية. والفوز بمنصب رئاسة بلدية باريس الذي يشغله حاليا الاشتراكيون، كان دائما الهدف الرئيسي للأغلبية الرئاسية في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها شهر مارس/آذار المقبل.

فرانس24