فرنسا: توقيف الفنان الروسي الذي نشر فيديو جنسي لمرشح الحزب الحاكم لرئاسة بلدية باريس

اعتقلت السلطات الفرنسية السبت الفنان الروسي بيوتر بافلينسكي، الذي اعترف علنا بأنه نشر الفيديو الجنسي للوزير السابق بنجامان غريفو. وكان غريفو، المحسوب على الحزب الحاكم، أعلن انسحابه من سباق الانتخابات البلدية في باريس بسبب ذلك. وأكد الادعاء العام أن الاعتقال لم يكن على خلفية الفيديو وإنما له علاقة بقضية "عنف مسلح".

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أعلن مكتب الادعاء العام في باريس أن السلطات الفرنسية أوقفت السبت الفنان الروسي المثير للجدل بيوتر بافلينسكي، الذي اعترف علنا أنه كان وراء نشر فيديو جنسي للوزير السابق بنجامان غريفو.



وأكد الادعاء العام أن توقيف الفنان الروسي، اللاجئ في فرنسا البالغ من العمر 35 عاما، لم يكن على خلفية تسريب الفيديو الجنسي، وإنما استجوب بشأن قضية "عنف مسلح" يشتبه أنه وقع في 31 كانون الأول/ديسمبر.



وكان الفنان البالغ 35 عاما فر من روسيا إلى باريس، وأصبح اليوم حديث الخاص والعام في فرنسا إثر إعلانه أنه كان وراء نشر الفيديو الجنسي لبنجامان غريفو الذي رفع دعوى ضده، حيث تم فتح تحقيق في القضية السبت، وفق المدعي العام، فيما انسحب الوزير السابق من سباق الانتخابات البلدية.



"التنديد بالنفاق"



وصرح الناشط والفنان الاستعراضي الروسي بافلينسكي الجمعة أنه أراد "التنديد بنفاق" غريفو" الذي يستند بشكل مستمرّ إلى القيم العائلية"، لكنه "يفعل عكس ذلك".



وهدد بافلينسكي بنشر المزيد على "منصة سياسية إباحية" أنشئت حديثا.



ولهذا الفنان سجل طويل في إثارة الجدل والغضب. فقد تصدّر عناوين الصحف الدولية عام 2013 بعدما دق خصيتيه بمسامير في الساحة الحمراء في موسكو، وبعدها بعامين أضرم النيران بأبواب مقر جهاز الاستخبارات الروسي "اف اس بي".



وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017 أضرم النيران أيضا بمكاتب المصرف المركزي الفرنسي في ساحة الباستيل، موقع الهجوم على السجن الشهير في بداية الثورة الفرنسية عام 1789.



وقال بافلينسكي إن وجود المصرف على أرض ثورية مقدسة "مخز تاريخيا". وحكم عليه لاحقا بالسجن مدة ثلاث سنوات، اثنتين منهما مع وقف التنفيذ، بتهمة تدمير ممتلكات.



وأثارت مواقفه المتشددة واحتجاجاته المثيرة للدهشة ردود أفعال متضاربة في صفوف المعارضة الروسية، البعض دافع عنها باعتبارها فنا والبعض الآخر اعتبرها مجرد تصرفات "خرقاء".



ويتعلق الحادث العنيف في 31 كانون الأول/ديسمبر الذي أوقف بافلينسكي بسببه إثر عراك في شقة باريسية ليلة رأس السنة، تم استخدام سكين خلاله، وأسفر عن وقوع جريحين، وفق موقع ميديابارت.



فرانس24/ أ ف ب