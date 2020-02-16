الدوري الإسباني: برشلونة يلتحق بريال مدريد في الصدارة بفضل فوز صعب على خيتافي

حقق نادي برشلونة الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإسباني بعد فوزه على ضيفه خيتافي بصعوبة 2-1، ليلتحق مؤقتا بنادي ريال مدريد في الصدارة. وبهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 52.

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استطاع نادي برشلونة اللحاق بريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني إثر تسجيله لثالث انتصار على التوالي السبت في المرحلة 24، بفوزه على ضيفه خيتافي بصعوبة 2-1.



وبهذه النتيجة، رفع حامل لقب الدوري في آخر موسمين رصيده إلى 52 نقطة بفارق هدفين عن ريال المتصدر، فيما أخفق خيتافي الثالث (42 نقطة) برفع رصيده، وبات مهددا من إشبيلية (39 نقطة) الذي يستقبل إسبانيول الأخير الأحد.



استطاع خيتافي أن يمارس ضغطه على برشلونة في البداية قبل أن تنقلب الآية، ويصبح النادي الكتالوني متحكما في زمام المقابلة.



ميسي مفتاح الانتصارات



ساهم الأرجنتيني ليونيل ميسي باختراق دفاع خيتافي القوي، عندما لعب تمريرة دقيقة إلى زميله في الهجوم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي ركنها بيسراه فوق الحارس في الدقيقة 34 من المباراة.



وبعد خمس دقائق، شن برشلونة هجمة مركزة وصلت إلى البديل جونيور فيربو لعبها من اليسار إلى يمين المنطقة، تابعها سيرجي روبرتو ليضعها في الزاوية الأرضية اليمنى، مسجلا بذلك الهدف الثاني (39).



وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أهدر ميسي هدفا ثالثا لبرشلونة من رأسية جميلة، في ظل تألق الحارس دافيد سوريا (45+3).



وفي الشوط الثاني، سجل البديل المخضرم أنخل رودريغيز أجمل أهداف المباراة على طريقة سواريز لصالح الفريق الضيف، وذلك بكرة على الطائر سكنت الزاوية اليمنى لمرمى برشلونة (66).



وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، قد أشعل الأسبوع الماضي فتيل شائعات تركه الفريق الكاتالوني، بعد انزعاجه من انتقاد مدير الفريق الفرنسي إريك ابيدال لاعبي الفريق، على خلفية إقالة المدرب أرنستو فالفيردي ثم حلول كيكي سيتيين بدلا منه.



فرانس24/ أ ف ب