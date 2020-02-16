مظاهرات عارمة بمدينة خراطة الجزائرية تخليدا للذكرى الأولى للحراك الشعبي

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مظاهرات في العاصمة الجزائرية في 10 يناير/كانون الثاني 2020

شهدت مدينة خراطة بولاية بجاية شرق العاصمة الجزائرية الأحد مظاهرات عارمة شارك فيها الجزائريون من مختلف ولايات الوطن احتفالا بالذكرى الأولى للحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته بالمنطقة لتنتقل بعدها إلى العاصمة، رفضا للعهدة الخامسة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ومطالبة بدولة قانون وديمقراطية.

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خرج آلاف الجزائريين الأحد في مظاهرات عارمة بمدينة خراطة (ولاية بجاية) شرق العاصمة الجزائرية لإحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ عام.

وبدأت هذه الاحتجاجات التي صارت أسبوعية بالعاصمة وكبريات المدن الجزائرية، لرفض ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة وللمطالبة بدولة قانون وإصلاح شامل للنخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش من السياسة.

وتمكن الحراك الجزائري من دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/أبريل بعد عشرين عاما في الحكم، لكن تحديات كبيرة لا تزال تواجهه مع استمرار مطالبته بإسقاط "النظام" الحالي رغم أن البلاد شهدت انتخابات رئاسية فاز فيها عبد المجيد تبون.



فرانس24