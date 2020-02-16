نيجيريا: مقتل العشرات في هجوم نفذته عصابات مسلحة شمال غرب البلاد

أعلنت السلطات النيجيرية الأحد مقتل نحو ثلاثين شخصا في هجوم نفذته عصابات إجرامية الجمعة على قريتي تسوا ودانكار في ولاية كاتسينا الواقعتين شمال غرب نيجيريا. وكان منفذو الهجوم على متن دراجات نارية حيث أطلقوا النار على السكان وأحرقوا منازلهم.

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قتل ما لا يقل عن 30 شخصا على يد مسلحين في هجوم على قريتين في شمال غرب نيجيريا حيث تعمد عصابات إجرامية على سرقة مواشي وخطف سكان بهدف الحصول على فدية، حسب ما أعلنت الشرطة الأحد.



وهاجم عشرات من قطاع الطرق على متن دراجات نارية الجمعة قريتي تسوا ودانكار في ولاية كاتسينا، حيث أطلقوا النار على السكان وأحرقوا منازلهم.



وقال غامبو إيساه المتحدث باسم الشرطة في كاتسينا إن "قطاع الطرق قتلوا 21 شخصا في تسوا و9 في دانكار القريبة"، مضيفا أن "غالبية القتلى مسنون وأطفال لا يملكون القدرة على الفرار". وأشار إلى أن الشرطة والجيش انتشرا في المنطقة بعد الهجوم وتم توقيف مشتبه به.



وخلال الاعتداء أحرق المهاجمون بيوتا وماشية ومحاصيل قبل أن يفروا، كما أكد لوكالة الأنباء الفرنسية توكور موعازو، الزعيم التقليدي لمقاطعة باتساري حيث تقع القريتين. وأكد أيضا مقتل 30 شخصا في هذا الهجوم الذي قال إنه تم "من دون سبب"، مضيفا "لم أر في حياتي تدميرا كهذا" في ما كان يشارك بتشييع الضحايا.



ويذكر أن قرى ولاية كاتسينا التي ينحدر منها الرئيس محمد بخاري تتعرض غالبا لهجمات لصوص المواشي وعصابات تخطف السكان للمطالبة بفدية. وتشن العصابات هجماتها انطلاقا من قواعد في الغابات الواسعة والمتداخلة في ولاية كاتسينا وولايات أخرى مجاورة.



ويشكل سكان المناطق المستهدفة مجموعات دفاع ذاتية بمواجهة العصابات ما يعزز العنف أكثر في المنطقة.



وقام مسلحون الثلاثاء في ولاية كادونا المجاورة بإحراق 21 شخصا وهم أحياء، بينهم 16 شخصا من عائلة واحدة، في عملية جاءت ردا على هجوم عناصر من مجموعة للدفاع الذاتي على معسكرهم.



فرانس24/ أ ف ب