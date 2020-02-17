الأمم المتحدة تعلن مقتل 22 شخصا بينهم 14 طفلا إثر هجوم على قرية في الكاميرون

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جنود يقومون بدوريات في بافوت، عقب حرقي في مدرسة بالمنطقة الشمالية الغربية الناطقة بالإنكليزية بالكاميرون، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الكاميرون الأحد أن 22 شخصا، بينهم 14 طفلا، قتلوا الجمعة إثر هجوم على قرية نتومبو الواقعة المنطقة الناطقة بالإنكليزية من البلاد. وأصدرت حركة "الولادة الجديدة للكاميرون" المعارضة بيانا قالت فيه "إن النظام الديكتاتوري والرئيس الأعلى لقوات الأمن والدفاع مسؤولان بشكل رئيسي عن هذه الجرائم".

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قتل 22 مدنيا بينهم امرأة حامل و14 طفلا إثر هجوم وقع الجمعة على قرية نتومبو بالمنطقة الشمالية الغربية الناطقة بالإنكليزية في الكاميرون، وفق ما أفاد به الأحد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في البلاد.

وقال المسؤول في المكتب الأممي جيمس نونان لوكالة الأنباء الفرنسية إن مسلحين ارتكبوا المجزرة الجمعة في قرية نتومبو في المنطقة الشمالية الغربية.

وأضاف أن "ما لا يقل عن 22 مدنيا قتلوا، بينهم امرأة حامل والعديد من الأطفال"، مشيرا إلى أن عدد الأطفال القتلى بلغ 14 بينهم 9 تحت سن الخامسة و11 طفلة.

المعارضة تحمل النظام مسئولية الهجمات

ويتولى نونان رئاسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إقليمي الشمال الغربي والجنوب الغربي في الكاميرون، موطن الأقلية الناطقة بالانكليزية حيث يقاتل متمردون الحكومة المركزية منذ ثلاث سنوات.

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وأصدرت حركة "الولادة الجديدة للكاميرون" المعارضة بيانا قالت فيه "إن النظام الديكتاتوري والرئيس الأعلى لقوات الأمن والدفاع مسؤولان بشكل رئيسي عن هذه الجرائم".

واتهم المحامي أغبور مبالا، أحد الشخصيات الرئيسية في الحركة الانفصالية، في منشور على فيسبوك "قوات الدفاع التابعة للدولة" بتنفيذ عمليات القتل.

وأدى الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات بين الحكومة والمتمردين في المناطق الناطقة بالإنكليزية الذين يسعون إلى الانفصال عن الكاميرون الناطقة بالفرنسية، إلى سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل ونزوح 700 ألف شخص.

فرانس24/ أ ف ب