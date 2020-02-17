الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1770 مع فرض إجراءات وقائية جديدة

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أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية الإثنين أن حصيلة حالات الوفاة بفيروس كورونا في الصين وصلت إلى 1770 وذلك إثر وفاة 105 مصابين، كما بلغ عدد الإصابات نحو 70 ألف وخمسمئة مصاب في سائر أنحاء الصين. وفرضت السلطات المحلية إجراءات وقائية جديدة في محاولة لوقف انتشار الفيروس، كما تم إدخال تعديلات على طرق التشخيص لتشمل احتساب الإصابات التي يتم التثبت منها بواسطة صورة الأشعة المقطعية للرئة.

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لا يزال عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين في ارتفاع مستمر، إذ وصل عدد الوفيات الإثنين إلى 1770 بعد وفاة 105 مصابين، وفق ما أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وبلغ عدد الإصابات أكثر من 70500 في سائر أنحاء الصين، معظمها في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس التي سجلت الإثنين ألفي إصابة.

وأخضعت السلطات الصينية نحو 56 مليون شخص في هوبي وعاصمتها ووهان للحجر الصحي، بحيث عزلت المقاطعة افتراضيا عن سائر المناطق الصينية.

وسجلت الإصابات الجديدة خارج مركز انتشار الوباء انخفاضا ملحوظا في الأيام الثلاثين الأخيرة.

وبحسب اللجنة الطبية كانت هناك 115 إصابة جديدة خارج هوباي، بعد أن وصلت الإصابات إلى 450 قبل أسبوع.

إجراءات جديدة

وفرضت السلطات المحلية إجراءات جديدة في محاولة لوقف انتشار الفيروس، منها سماح العاصمة بكين فقط بدخول الأشخاص الذين أخضعوا أنفسهم لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما، كما نقلت وسائل إعلام محلية.

وبدأ عدد الإصابات الجديدة في المقاطعة بالتراجع بعد الارتفاع الكبير الأسبوع الماضي في أعقاب تعديل المسؤولين لطرق التشخيص، لتشمل احتساب الإصابات التي يتم التثبت منها بواسطة صورة الأشعة المقطعية للرئة.

وقال متحدث باسم السلطات الصحية الصينية الأحد إن هذا التراجع في عدد الإصابات مؤشر على أن الفيروس تتم السيطرة عليه.

هذا وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بأن "من المستحيل التنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه هذا الوباء".

وقال في تغريدة على تويتر إن خبراء دوليين وصلوا إلى بكين وباشروا بإجراء لقاءات مع نظرائهم الصينيين حول الوباء.

فرانس24/ أ ف ب