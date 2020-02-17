العاصفة دينيس تسقط قتيلا في بريطانيا وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشمال غرب فرنسا

شجرة تقطع الطريق السريع A264 في بريطانيا بسبب العاصفة "سيارا"، بريطانيا ، 10 فبراير/ شباط، 2020

ضربت العاصفة دينيس الأحد عدة دول أوروبية مما أدى إلى مقتل رجل جنوب ويلز بعد سقوطه في نهر صباح الأحد وفق لما أعلنته الشرطة البريطانية. وفي فرنسا تسببت العاصفة بانقطاع التيار الكهربائي شمال غرب البلاد، وأعلنت شركة الكهرباء "إينيديس" أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المنازل.

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قتل شخص الأحد إثر سقوطه في نهر بجنوب ويلزالبريطانية بعدما ضربت العاصفة دينيس عدة مناطق في البلاد، وقال مركز الشرطة المحلي إن جثة الرجل وجدت في منطقة بعيدة بعد أن جرفتها مياه النهر. كما تم انتشال جثتين صباح السبت على سواحل جنوب إنكلترا. ولم يعرف بعد ما إذا كانت وفاة الشخصين مرتبطة بالعاصفة.

ودعت الوكالة الإسكتلندية لحماية البيئة سكان المنطقة الحدودية مع إنكلترا إلى مغادرة منازلهم. وتجري عمليات إجلاء أخرى، لا سيما في قرية سكنفريث جنوب ويلز، وفق ما قالت إدارة الشرطة المحلية على صفحتها في "تويتر". ودعت الشرطة أيضا إلى الإبلاغ عن رجل فقد السبت، دون أن تذكر إن كانت الأمر مرتبطا بالعاصفة.

وتم الإبلاغ عن فقدان شابة عشرينية أخرى تبحث عنها الشرطة في برايتون.

انقطاع الكهرباء في فرنسا

وفي فرنسا تسببت العاصفة بأضرار في شمال غرب البلاد ولا سيمّا منطقة بروتاني حيث حذّرت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة وفيضانات.

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وأعلنت شركة الكهرباء "إينيديس" أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المنازل، وقد استبعد مسؤول محلي في تصريح لوكالة النباء الفرنسية عودة التغذية بالتيار إلى طبيعتها قبل الإثنين.

ومساء الأحد أعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية أن العاصفة بدأت تهدأ مع تراجع سرعة الرياح إلى ما دون مئة كيلومتر في الساعة.

وكانت خبيرة الأرصاد الجوية ماورا كيلي قد حذّرت الأحد من "ازدياد قوة الرياح خلال النهار في ألمانيا، والدانمارك، وجنوب السويد".

تعليق مئات الرحلات الجوية وحالة التأهب القصوى

ورافقت العاصفة دينيس الأحد أمطار غزيرة ورياح عاتية المملكة المتحدة، متسببة بتعليق مئات الرحلات الجوية في حين تمت تعبئة الجيش ووضع جنوب مقاطعة ويلز حيث قتل شخص في حالة إنذار قصوى.

أطلق صباح الأحد 594 إنذارا وهو "أكبر عدد من الإنذارات والتحذيرات السارية من الفيضانات غير المسبوقة في بريطانيا"، وفق ما أعلن مدير في وكالة البيئة البريطانية في تغريدة على "تويتر".

وشملت الإنذارات منطقة تمتد من جنوب إسكتلندا إلى كورنوال في جنوب غرب إنكلترا. وبلغت سرعة الرياح في أبيردارون في جنوب ويلز 150 كلم بالساعة كما شهدت عدة أودية فيضانا غزيرا.

وعلقت مئات الرحلات الجوية من المملكة المتحدة واليها، كما أعلنت شركتا "بريتيش إيرويز" و"إيزي جيت" التي ألغت السبت وحده 230 رحلة. كما ألغيت أيضا رحلات القطارات في جنوب ولاية ويلز بسبب تجمّع المياه على سكك الحديد.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية صباح الأحد جنوب ويلز في حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دينيس. وهذا أول إنذار يصدر في المقاطعة بسبب غزارة الأمطار منذ كانون الأول/ديسمبر 2015.

وحالة التأهب القصوى أو "الدرجة الحمراء" تعني التحذير من "ظروف جوية خطيرة" قد تشكّل "خطر موت"، مع مخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة ووقوع أضرار في منشآت البنى التحتية.

وقال جيريمي بار مسؤول إدارة مخاطر الطوارئ في الجهاز المكلف إدارة الموارد الطبيعية في مقاطعة ويلز "نحضّ الناس على الحذر واتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على سلامتهم".

فرانس24/ أ ف ب