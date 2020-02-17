مئات العراقيين يتظاهرون في كربلاء دعما لترشيح الناشط علاء الركابي لرئاسة الحكومة

نظم مئات العراقيين مظاهرات جابت شوارع مدينة كربلاء الأحد، داعين لتكليف علاء الركابي الناشط البارز، بتشكيل حكومة جديدة بدلا عن محمد توفيق علاوي الذي اختارته الأحزاب الحاكمة، ووعد بإعلان تشكيلته الحكومية هذا الأسبوع.

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تظاهر مئات العراقيين في مدينة كربلاء الأحد للمطالبة بتكليف ناشط بارز بتشكيل حكومة جديدة بدل محمد توفيق علاوي، الذي اختارته الأحزاب الحاكمة ووعد بالإعلان عن تشكيلته الحكومية هذا الأسبوع.



وحمل المتظاهرون صور علاء الركابي الصيدلي المتدرب الذي تحول إلى أحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية، مع قيادته للمظاهرات في مدينة الناصرية جنوب بغداد، مهد الاحتجاجات في جنوب العراق.



وكان الركابي الذي يتابعه عشرات الآلاف من العراقيين على تويتر وينشر باستمرار تسجيلات مصورة تحظى بمشاهدة واسعة، أطلق مؤخرا استفتاء بين المتظاهرين في الجنوب وفي بغداد لتحديد ما إذا كانوا يريدونه رئيسا للوزراء.

وقال في آخر تسجيلاته الخميس إنه سيقبل تولي المنصب في حال "كان رأي الشعب ذلك". وأوضح "لا طمع لي بمنصب رئيس الوزراء (...) ولا يمثل لي أي قيمة ولا أنظر إليه على أنه منصب أو غنيمة بل أنه مكان بمسؤولية عظيمة".



والسبت أعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية المنتظرة، متعهدا أن تكون "مستقلة" ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.



وأمام علاوي، الذي سمي رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، حتى الثاني من مارس/آذار المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علما أن مجلس النواب لم يعلن بعد عن انعقاد جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل.



وتتحدث مصادر سياسية عن صعوبة نيل حكومة علاوي الثقة في برلمان تعصف به الانقسامات.

وجاء إعلان قرب خروج التشكيلة الحكومية إلى العلن، في وقت تستمر المظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة في العراق، والتي أدت منذ انطلاقها في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، ومقتل نحو 550 شخصا.





فرانس24/ أ ف ب