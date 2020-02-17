انطلاق السباق في ألمانيا على خلافة ميركل

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

ينطلق السباق على خلافة أنغيلا ميركل في ألمانيا هذا الأسبوع داخل حزبها المحافظ، مع أخذ الطامحين إلى هذا المنصب مسافة منها ما يلقي بظلاله على نهاية حكمها.

فبعد سنة مضطربة على رأس الاتحاد المسيحي الديموقراطي وفقدان الأمل بالفوز، أعلنت الخليفة المعينة من قبل المستشارة الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور الإثنين الماضي عزوفها عن الترشح للمنصب ، مطيحة بإمكانية حصول انتقال هادئ للسلطة في نهاية العام 2021، بعد انتهاء ولاية ميركل الرابعة.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية "مشكلة العظماء تكمن بأن عليهم الانتهاء كعظماء. والانتقال المنظّم ليس ممكناً معهم (...)، يجب الإطاحة بكل الأقوياء".

وذكّرت الصحيفة الشعبية بأن أنغيلا ميركل ساهمت هي أيضا في العام 1999 بسقوط شخصية كبيرة هو مرشدها هلموت كول الذي أطيح من رئاسة الاتحاد الديموقراطي المسيحي في أعقاب فضيحة سياسية مالية.

تعتزم أنيغريت كرامب-كارنباور تسليم منصبها في الحزب بحلول الصيف، ومن المتوقّع أن تبدأ هذا الأسبوع محادثات مع المرشّحين المحتملين لخلافتها في قيادة الحزب المحافظ، قبل رفع تقريرها إلى المسؤولين في الاتحاد المسيحي الديموقراطي في 24 شباط/فبراير المقبل.

وذكرت لوكالة "دي بي إيه" الألمانية للأنباء، أنها ستلتقي الثلاثاء فريدريش ميرز (64 عاماً) المنافس التاريخي وعدو المستشارة الألمانية اللدود الذي أشارت استطلاعات الرأي إلى حصوله على غالبية واسعة في صفوف المحافظين.

- انتقاد سياسة ميركل الأوروبية -

وذكرت مجلة "دير شبيغل" إن الوقت حان ربما لانتقام ميرز.

وكان ميرز المؤيد لسلوك نهج يميني والمحامي السابق لدى صندوق "بلاك روك" الاستثماري الأميركي، هُزم بفارق طفيف أمام كرامب-كارنباور في نهاية العام 2018 خلال التنافس على رئاسة الحزب.

ويبرز بين المرشّحين أيضا، أرمين لاشيت (58 عاماً) الرئيس الحالي لمقاطعة رينانيا الشمالية-فيستفاليا.

ينتمي لاشيت إلى التيار الوسط، ما يصعّب عليه مهمّة إقناع القاعدة المحافظة بالتصويت له، إلّا أن حظوظه أفضل من فرديرش ميرز للتحالف مع "الخضر" الذين يتوسّعون بسرعة. وهو ما قد يسمح بتشكيل ائتلاف غير مسبوق على المستوى الفدرالي.

ومن المعروف عن لاشيت أنه من المقرّبين من أنغيلا ميركل، لكنه عبّر عن تمايزه عنها الأحد، معرباً عن أسفه لعدم استجابتها لمقترحات إيمانويل ماكرون لإعادة إطلاق المشروع الأوروبي.

ويبرز أخيراً، وزير الصحّة الطموح ينز شبان (39 عاماً)، الذي كان في نهاية العام 2015 من أوائل الذين انتقدوا قرار المستشارة الألمانية بفتح الحدود الألمانية لأكثر من مليون شخص هارب من الحرب والبؤس.

ويحظى شبان بفرص أقل من منافسيه للفوز، لكنه أبدى انفتاحاً على إدارة "جماعية"، وهو طرح عرضه في نهاية الأسبوع الماضي الكثير من المسؤولين الحريصين على عدم حصول انقسامات في الحزب، ما قد يؤدّي إلى تأخير موعد اختيار مرشّح للمستشارية.

- الموقف من "البديل من أجل ألمانيا" -

وأكد ماركوس سودر رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي في بفاريا، الأحد خلال برنامج تلفزيوني، أن "النقطة الأولى" المفترض على المرشّحين توضيحها هي الموقف من الحزب اليميني المتطرف، "البديل من أجل ألمانيا".

واستبعد شودر الذي ورد اسمه كمرشح أيضا، إمكانية التقارب مع "البديل من أجل ألمانيا"، لا سيّما بعد الزلزال الذي أحدثه التحالف بين اليمين المعتدل واليمين المتطرّف في منطقة تورينغن في مطلع شباط/فبراير.

في الواقع، يشكّل هذا الموضوع إشكالية في ألمانيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وينقسم حوله الاتحاد الديموقراطي المسيحي، إذ يصّعب انتقال جزء من ناخبيه إلى اليمين المتطرف، قدرته على الحكم.

في العام 2015 حصل الاتحاد المسيحي الديموقراطي على 40 % من نوايا التصويت، أمّا الآن فهو لم يعد يستقطب مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلا 26 % منها، وفقاً لـ"دويتشلاندترند".

إلى ذلك، لا يعتبر الموقف حيال "البديل من أجل ألمانيا" الذي يعتمد على خطاب معاد للمهاجرين ومشاعر مناهضة للنخبة وللوحدة الأوروبية منتشرة خصوصا في شرق ألمانيا، الملف الوحيد الذي ينبغي التحرك بشأنه.

في الواقع، يتزامن رحيل أنغيلا ميركل في نهاية العام 2021 أو نتيجة انتخابات مبكرة، مع نهاية مرحلة اقتصادية مزدهرة جدا عرفتها البلاد، وينبغي على من يخلفها تاليا، الاعداد لمستقبل في ظل تقدم المجتمع في السن في البلاد التي تتردّد في استخدام الفوائض المالية للاستثمار.

ويتعيّن على ألمانيا أيضا أن تسرّع عملية التحوّل الصناعي في مواجهة التغير المناخي، وهو تحدٍّ صعب للغاية بالنسبة إلى قطاع السيارات فيها.

© 2020 AFP