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تونس: الفخفاخ يعلن مواصلة المشاورات بعد رفض حركة النهضة الحكومة المقترحة

مراسل فرانس 24 في تونس. © فرانس 24.

يستعد رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ لتعويض وزراء حركة النهضة وعرض الحكومة على البرلمان خلال الآجال الدستورية. وقال مراسل فرانس24 في تونس، إن "هناك أكثر من فرضية (تتعلق بمسار تشكيل الحكومة التونسية) من ضمنها أن يقوم الفخفاخ بتعويض وزراء حركة النهضة الذين انسحبوا، بوزراء من المستقلين أو الأحزاب، قبل عرض تشكيلة حكومته على البرلمان لمنحها الثقة". مشيرا إلى وجود مشاورات لتخطي أزمة تشكيل الحكومة في تونس، وتجاوز الخلافات القائمة.