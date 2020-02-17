حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين تصل الى 1,770 (رسمي)

إعلان اقرأ المزيد

بكين (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الإثنين الى 1,770 بعد وفاة 105 مصابين، وفق ما أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وبلغ عدد الإصابات أكثر من 70,500 في سائر أنحاء الصين، معظمها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس التي سجلت الإثنين ألفي اصابة.

وأخضعت السلطات الصينية نحو 56 مليون شخص في هوباي وعاصمتها ووهان للحجر الصحي، بحيث عزلت المقاطعة افتراضيا عن سائر المناطق الصينية.

وسجلت الاصابات الجديدة خارج مركز انتشار الوباء انخفاضا ملحوظا في الايام الثلاثين الأخيرة.

وبحسب اللجنة الطبية كانت هناك 115 اصابة جديدة خارج هوباي، بعد أن وصلت الاصابات الى 450 قبل اسبوع.

وفرضت السلطات المحلية اجراءات جديدة في محاولة لوقف انتشار الفيروس، منها سماح العاصمة بكين فقط بدخول الاشخاص الذين اخضعوا انفسهم لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما، كما نقلت وسائل اعلام محلية.

وبدأ عدد الاصابات الجديدة في المقاطعة بالتراجع بعد الارتفاع الكبير الاسبوع الماضي في اعقاب تعديل المسؤولين لطرق التشخيص، لتشمل احتساب الاصابات التي يتم التثبت منها بواسطة صورة الأشعة المقطعية للرئة.

وقال متحدث باسم السلطات الصحية الصينية الأحد ان هذا التراجع في عدد الاصابات مؤشر على ان الفيروس تتم السيطرة عليه.

هذا وحذّر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن "من المستحيل التنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه هذا الوباء".

وقال في تغريدة على تويتر أن خبراء دوليين وصلوا الى بكين وباشروا بإجراء لقاءات مع نظرائهم الصينيين حول الوباء.

© 2020 AFP