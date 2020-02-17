طائرة إسرائيلية تعبر المجال الجوي السوداني للمرة الأولى بعد لقاء نتانياهو والبرهان

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يلقي خطابًا أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسية في القدس في 16 فبراير/ شباط 2020.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان مشيرا إلى أن الممر الجوي الجديد يعتبر نتيجة الاجتماع الذي عقده مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للسودان. وأشار نتانياهو إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات.

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بدأت الطائرات الإسرائيلية الأحد العبور في المجال الجوي السوداني، في إشارة إلى ما أثمر عنه لقاء عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للسودان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفق ما أعلنه نتانياهو في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأمريكيين.

وقالت الخرطوم في الخامس من شباط/فبراير إنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية وذلك بعد يومين من اجتماع البرهان مع نتانياهو في أوغندا.

"التطبيع السريع"

وقال نتانياهو في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأمريكيين "الآن نحن نبحث التطبيع السريع. أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان". وأشار إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات.

وأحجم السودان عن القول إنه بصدد تطبيع العلاقات مع إسرائيل آخذا في الاعتبار الحساسيات في العلاقة مع الفلسطينيين.

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وكانت إسرائيل تعتبر السودان في السابق تهديدا أمنيا في ظل شكوك باستخدام إيران للأراضي السودانية ممرا لتهريب الذخائر إلى قطاع غزة. وقالت مصادر إقليمية عام 2009 إن طائرات إسرائيلية قصفت قافلة أسلحة في السودان.

وسيساعد تطبيع العلاقات مع السودان في إبراز مؤهلات نتانياهو الدبلوماسية قبل شهر من الانتخابات المقررة في إسرائيل في الثاني من مارس آذار.

وكان الزعماء العرب قد اجتمعوا في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1967 واتفقوا على ثلاث لاءات هي لا اعتراف ولا تفاوض ولا سلام مع إسرائيل.

ومنذ اجتماع نتانياهو والبرهان يعتبر الممر الجوي أبرز تطور ناقشه الجانبان علنا.

فرانس24/ رويترز