فريق ليبرون جيمس يحسم مباراة "أول ستار"

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لوس انجليس (أ ف ب)

حسم فريق ليبرون جيمس مباراة كل النجوم التقليدية التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتغلبه على فريق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 157-155 الاحد على "ملعب يونايتد سنتر" في مدينة شيكاغو في لقاء شهد إثارة كبيرة في دقائقه الأخيرة وتكريما رائعا لأسطورة لوس أنجليس ليكرز كوبي براينت.

وخصصت النسخة الـ69 من مباراة "أول ستار" للاحتفال بذكرى براينت الذي توفي بشكل مأساوي في 26 كانون الثاني/يناير الماضي في لوس أنجليس في حادث مروحية، أسفر عن وقوع ثمانية ضحايا آخرين، من بينهم ابنته جيانا البالغة 13 عاما.

واعتمدت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين العديد من التغييرات، أبرزها اعتماد ربع أخير من دون توقيت مع هدف الوصول الى رقم معين لكي يحسم الفوز لأحد الفريقين، وهو ما منح نهايتها إثارة وندية كبيرتين.

فبعدما تبادل الفريقان السيطرة على الربعين الأولين حيث كسب فريق جيمس الأول 53-41، ورد فريق أنتيتوكونمبو في الثاني 51-30، فرض التعادل نفسه في الربع الثالث 41-41.

وبلغت الاثارة ذروتها في الربع الاخير الذي شهد أحداثا نادرة جدا في هذه المباراة الاحتفالية من صدات ومراوغات بالقوة وأخطاء واحتجاجات على الحكام في رغبة أكيدة لأفضل اللاعبين في الدوري الأميركي للمحترفين لعدم الخسارة.

وتقدم فريق يانيس في الدقائق الأولى من الربع الأخير بفارق تسع نقاط، لكن سرعان ما نجح فريق جيمس في تذويبه بفضل تركيزه الدفاعي الجيد، قبل أن يحسم النتيجة بفضل تألق ليبرون جيمس وجيمس هاردن وأنطوني ديفيس صاحب سلة الفوز.

ونال لاعب لوس أنجليس كليبرز كواهي لينارد الذي كان ضمن فريق جيمس، جائزة أفضل لاعب في المباراة والتي باتت تحمل من الآن اسم براينت الذي خاض هذه المباراة في 18 مناسبة وحصل على جائزة أفضل لاعب فيها اربع مرات (رقم قياسي بالتشارك مع بوب بيتيت نجم ميلووكي سانت لويس هوكس سابقا الذي بات يعرف الآن بأتلانتا هوكس).

وكان لينارد أفضل مسجل في المباراة برصيد 30 نقطة في 20 دقيقة فقط مع سبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وأضاف جيمس 23 نقطة في 19 دقيقة وكريس بول 23 دقيقة 26 دقيقة، وديفيس 20 نقطة في 21 دقيقة.

في المقابل، كان يانيس افضل مسجل في صفوف فريقه برصيد 25 نقطة مع 11 متابعة وأضاف كيمبا ووكر 23 نقطة.

© 2020 AFP