فيديو غرافيك

فيديو غرافيك: "حرب" إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

بعد معاينته من قبل لجنة خاصة، يتم الإثنين عرض مشروع إصلاح أنظمة التقاعد المثير للجدل في فرنسا على الجلسة العامة بالبرلمان. ففي الخامس من كانون الأول/ديسمبر للعام الماضي، شهدت فرنسا مظاهرات عارمة رافقها شلل في حركة المواصلات احتجاجا على إدخال إصلاحات جديدة على أنظمة التقاعد الفرنسية. فطبقا للأنظمة الحالية، تتفاوت أصلا رواتب المتقاعدين ومدة ادخارهم للتقاعد، ومعدل سن التقاعد مما يخلف تفاوتا ملحوظا بين طبقات المجتمع بمهنه المختلفة. هذا العام، يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغيير هذا النظام الذي خضع بالفعل لبعض الإصلاحات، خاصة منذ 1993.