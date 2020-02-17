مقتل خمسة عسكريين أفغان على الأقل بهجوم لطالبان

إعلان اقرأ المزيد

كابول (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأفغانية الإثنين مقتل خمسة عسكريين أفغان على الأقل الأحد في هجوم لطالبان على قاعدتهم في شمال أفغانستان، رغم دخول هدنة موقتة في البلاد حيز التنفيذ.

وأعلن وزير الدفاع الأفغاني "للأسف، قتل خمسة عسكريين من الجيش وأصيب ثلاثة آخرون بجروح"، مضيفاً أن طالبان خسرت أيضاً مقاتلين في الهجوم الذي وقع في شورا خاك في ولاية قندوز التي تشهد باستمرار معارك.

يأتي الهجوم بينما تستعد أفغانستان لـ"خفض للعنف" أعلن عنه الأميركيون وطالبان، مع دخول هدنة موقتة وافق عليها الطرفان حيز التنفيذ في 14 شباط/فبراير بحسب المتمردين.

لكن يبقى مضمون الهدنة التي أعلنها الأميركيون وطالبان لكنها تشمل أيضاً القوات الحكومية الأفغانية، غير واضح. ويفترض أن تمهد لتوقيع اتفاق بين واشنطن وطالبان تخرج بموجبه القوات الأميركية من البلاد.

ويفتح هذا الاتفاق كذلك الطريق لمفاوضات بين طالبان والحكومة في كابول بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وأعلن عضو في وفد طالبان في الدوحة الاثنين لوكالة انباء محلية أن المفاوضات مع واشنطن كانت "ناجحة"، مشيراً إلى اتفاق يفترض ان ينشر قبل نهاية العام.

© 2020 AFP