استقالة مستشار في مكتب رئيس الوزراء البريطاني إثر "هستيريا إعلامية" حول تعليقاته "العنصرية"

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يترأس اجتماعه الأول لمجلس الوزراء بعد يوم من التعديلات في 10 داونينج ستريت بوسط لندن في 14 فبراير/ شباط 2020

أعلن أندرو سابيسكي المستشار في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين استقالته إثر تعرضه لانتقادات لاذعة بشأن تعليقات له على شبكة الإنترنت يربط فيها بين الذكاء والعرق، مطالبا بإجبار المجتمعات على استخدام وسائل منع الحمل بهدف منع حالات الحمل غير المرغوب بها و"التي تخلق طبقة دنيا دائمة" من وجهة نظره.

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قدم أحد مستشاري مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته الإثنين على خلفية انتشار تعليقات له على شبكة الإنترنت يربط فيها بين الذكاء والعرق، وبدا مؤيدا لعلم تحسين النسل.

"في الولايات المتحدة.. السود أغبى من البيض"

وكان سابيسكي قد اعتبر في السابق أن الأمريكيين السود يملكون معدل ذكاء أدنى من الأمريكيين البيض.

وقال أيضا في منشور على الإنترنت عام 2014 إن الطريقة الوحيدة لتنظيم النسل ووقف حالات الحمل غير المتوقعة "التي تخلق طبقة دنيا دائمة" هي في إجبار الناس على استخدام وسائل منع الحمل.

صورة ملتقطة من حساب المتشار قبل أن يتم حذفه © تويتر

واعتبر سابيسكي إنه في وسط حملة "اغتيال شخصية هائلة" وإنه يتنحى لأنه لا يريد أن يكون مصدر إرباك.

وقال في تغريدة على تويتر "الهستيريا الإعلامية حول تعليقاتي القديمة تبعث على الجنون، لكني أردت مساعدة حكومة صاحبة الجلالة".

وأضاف "بناء على ذلك قررت الاستقالة من وظيفتي كمتعاقد".

"الاقتباس الانتقائي"

وأعرب سابيسكي عن أمله في أن توظف الحكومة المزيد من الأشخاص الذين لديهم "سجلات جيوسياسية جيدة للتنبؤات وأن تتعلم وسائل الإعلام وقف الاقتباس الانتقائي".

وقال "لقد وقعت عقدا للقيام بعمل حقيقي، وليس لأكون في وسط عملية اغتيال شخصية عملاقة: إذا لم يكن بمقدوري القيام بالعمل بشكل صحيح، عندها لا جدوى من ذلك"، مضيفا أن لديه "الكثير من الأشياء الأخرى للقيام بها" في حياته.

ورفض داونينغ ستريت التعليق على ما إذا كان جونسون يؤيد وجهات النظر التي عبّر عنها سابيسكي.

وقال المتحدث "لن أعلق على التعيينات".

ودعا حزب العمال المعارض إلى إقالة المستشار، معتبرا أنه لم يكن يجب توظيفه من الأساس.

فرانس24/ أ ف ب