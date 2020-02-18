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المظاهرات في العراق: الأمم المتحدة تدين استخدام بنادق صيد الطيور ضد المحتجين

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس 24.

تجددت الاشتباكات في بغداد الثلاثاء بين المحتجين وقوات الأمن ما أدى لوقوع جرحى. وأدانت الأمم المتحدة استخدام بنادق صيد الطيور المحشوة بالخرطوش ضد المتظاهرين في العراق. وفي هذا الصدد، قال مراسل فرانس24 "ّأسفرت المواجهات عن إصابة تسعة من المحتجين وعدد من عناصر الأمن، كما نقلت قيادة عمليات بغداد، التي قالت إن منتسبيها يتعرضون لنفس نوع الأسلحة وهي بنادق الصيد" وأضاف إبراهيم صالح "هو نفس التحذير الذي كانت قد وجهته مفوضية حقوق الإنسان العراقية لقوات الأمن، حول خطورة استخدام هذا النوع من الأسلحة".