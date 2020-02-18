بومبيو: حل الخلاف بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة قد يستغرق "أشهرا"

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اديس ابابا (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء أن الامر قد يستغرق "أشهرا" لحل الخلاف بين مصر واثيوبيا حول سد النهضة الذي يتم تشييده على نهر النيل.

وتفاقمت التوترات بين الدولتين في حوض النيل منذ بدأت أثيوبيا بتشييد السد الهائل عام 2011.

وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي لتسهيل المحادثات بين أثيوبيا ومصر والسودان، وذلك بعد طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساعدة الرئيس دونالد ترامب للتوسط في حل الخلاف.

واختتمت الجولة الاخيرة من المحادثات في واشنطن الاسبوع الماضي، حيث أعلن مسؤولون انهم يريدون التوصل الى اتفاق مع نهاية شباط/فبراير.

لكن خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، قال بومبيو "يبقى أمامنا الكثير من العمل، لكني متفائل انه في الاشهر المقبلة بامكاننا التوصل الى حل".

وقالت أثيوبيا ان السد الذي سيكون اكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرمائية افريقيا يعد حيويا لاقتصادها المتنامي.

لكن مصر تخشى أن يقلل المشروع من حصتها المائية.

وتوقع اديسو لاشيتو المحلل في معهد بروكينغز في واشنطن أن يعمد بومبيو الى "محاولة دفع أخيرة" للتوصل الى اتفاق خلال وجوده في اثيوبيا.

وقال خلال اتصال مع الصحافيين الاسبوع الماضي "يسعى الرئيس ترامب الى ان يعود له الفضل (...) كصانع للاتفاق لحل هذه القضية".

وقال وزير الخارجية الاثيوبي غيدو اندرغاتشو خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء إن هناك "امورا عالقة تحتاج الى مفاوضات".

ولم يعط اندرغاتشو تفاصيل أكثر، لكن نقاطا عدة تبقى عالقة وتشمل ملء خزان السد الذي تخشى مصر أن يخفض من تدفق مياه النيل.

- اصلاحات اثيوبية

واثيوبيا هي آخر محطة في جولة بومبيو الافريقية التي شملت ثلاثة بلدان، والأولى لوزير أميركي الى القارة السمراء منذ 19 شهرا.

والثلاثاء التقى بومبيو رئيس الوزراء الاثيوبي آبيي أحمد الذي يعود نيله جائزة نوبل للسلام العام الماضي الى حد ما لسعيه الى تنفيذ برنامج اصلاحات طموحة منذ توليه السلطة عام 2018 عقب سنوات من الاحتجاجات ضد الحكومة.

وقال بومبيو انهما بحثا الاصلاحات والتحضيرات للانتخابات المقررة في 29 آب/اغسطس.

وأضاف "ان انتخابات ذات صدقية وحرة ستبيّن ان لا خيار زائفا بين الديموقراطية والامن، وستضمن ان لكل مواطن صوتا" في هذه الانتخابات.

وتابع "اعتقد ان الشيء الاكثر اثارة للاعجاب حول هذه الاصلاحات هي انها ملك الشعب الاثيوبي".

والتقى بومبيو الثلاثاء الرئيسة الاثيوبية سهلي ورق زودي ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي التي تتخذ اثيوبيا مقرا موسى فقي.

والأربعاء من المقرر ان يدلي بخطاب أمام اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للامم المتحدة قبل الانتقال الى السعودية.

ويحاول بومبيو وضع رؤية إيجابية لتعاون الولايات المتحدة مع إفريقيا، على الرغم من أن المحللين يشيرون إلى أن سجل إدارة ترامب يعقد هذه المهمة.

وتنظر الولايات المتحدة حاليا في خفض وجودها العسكري في افريقيا.

وتأتي زيارة بومبيو أيضا بعد أسابيع فقط من إعلان الولايات المتحدة فرض قواعد مشددة لمنح التأشيرات تستهدف نيجيريا وتنزانيا والسودان واريتريا.

© 2020 AFP