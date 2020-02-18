تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#سوريا
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
فيديو

تسريبات لوثائق رسمية صينية تكشف أساليب تعقب السلطات لأقلية الأويغور

نشرت في: آخر تحديث:

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : دانة منصور

كشفت تسريبات لوثائق رسمية صينية عما يحدث داخل معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها أقلية الأويغور المسلمة في الصين. وتوضح هذه الوثائق، التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أساليب تعقب واعتقال الأويغور، فمثلا، إنجاب عدد كبير من الأطفال أو ارتداء الحجاب كلها ممارسات قد تؤدي إلى التوقيف. وتضمنت الوثائق أسماء أقارب ومعارف أكثر من 300 محتجز من الأويغور في معسكرات "إعادة تأهيل".

إعلان

للمزيد- معسكرات الأويغور القسرية

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

تحميل التطبيق

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.