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تسريبات لوثائق رسمية صينية تكشف أساليب تعقب السلطات لأقلية الأويغور

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

كشفت تسريبات لوثائق رسمية صينية عما يحدث داخل معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها أقلية الأويغور المسلمة في الصين. وتوضح هذه الوثائق، التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أساليب تعقب واعتقال الأويغور، فمثلا، إنجاب عدد كبير من الأطفال أو ارتداء الحجاب كلها ممارسات قد تؤدي إلى التوقيف. وتضمنت الوثائق أسماء أقارب ومعارف أكثر من 300 محتجز من الأويغور في معسكرات "إعادة تأهيل".