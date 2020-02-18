دورة دبي: بنسيتش وسفيتولينا تودّعان من الدور الأول

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دبي (أ ف ب)

ودّعت حاملة اللقب السويسرية بيليندا بنسيتش والأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة ثالثة من الدور الأول لدورة دبي الدولية في كرة المضرب، بخسارتهما أمام الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا والأميركية جينيفر برايدي تواليا الثلاثاء.

وسقطت السويسرية بشكل غير متوقع أمام منافستها، اذ خسرت بنتيجة 1-6 و6-1 و6-1، على رغم تمكنها من الفوز بأول 19 نقطة متتالية.

من جهتها، تلقت سفيتولينا المتوجة بلقب الدورة الإماراتية عامي 2017 و2018، خسارة قاسية أمام برايدي الصاعدة من التصفيات 2-6 و1-6.

في المباراة الأولى، بدأت بافليوتشنكوفا بشكل سيئ قبل ان تحسّن مستواها. وقالت المصنفة 31 عالميا "هذه هي كرة المضرب (...) أحيانا تدخل الملعب ولا تشعر بأي شيء. لكنني واصلت القتال، وحاولت رد كل كرة، حاولت أن أبقى في المنافسة" التي امتدت 92 دقيقة.

وتابعت "بدأت بقلب الأمور ببطء، بدأت باستعادة أدائي (...) صراحة لم أكن أركز على النتيجة. أحيانا تقدم كرة مضرب مذهلة لكن تخسر 1-6"، معتبرة ان اللاعبتين "قدمتا مستوى جيدا في المجموعة الثالثة".

وبخروج بنسيتش المصنفة رابعة وسفيتولينا الثالثة، باتت الأنظار متجهة في دورة دبي الى الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى والتشيكية كارولينا بليشكوفا اللتين تدخلان المنافسة بدءا من الدور الثاني.

وأتى خروج السويسرية بعيد تفوق برايدي، الأميركية المصنفة 52 عالميا، خلال ساعة فقط على منافستها سفيتولينا المصنفة سادسة عالميا.

وبلغت الأوكرانية الدور نصف النهائي لبطولتي ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية العام الماضي. لكن خسارة اليوم تضاف الى بداية موسم مخيبة لها هذا العام، بعد خروجها من الدور ربع النهائي لدورة هوا هين التايلاندية، والدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي أقيمت الشهر الماضي في مدينة ملبورن.

وقالت سفيتولينا "لم تكن بداية سيئة، لكن بعد ذلك تراجع كل شيء (...) كنت آمل التمكن من العودة بشكل أفضل".

من جهتها، اعتبرت برايدي ان دخولها المباراة غير مرشحة للفوز، صب في مصلحتها. وأوضحت "كنت مركزة على خطة لعبي، على نفسي، ونافست بشكل جيد من البداية".

وتلعب برايدي الأربعاء في الدور الثاني مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 17، في يوم يشهد أيضا خوض التونسية أنس جابر مواجهة قوية مع المصنفة ثانية عالميا وأولى في دبي الرومانية هاليب.

كما تقابل غدا التشيكية بليشكوفا، الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الفائزة على البلغارية ألياكساندرا ساسنوفيتش 6-4 و6-3.

وأعفيت هاليب وبليشكوفا من خوض غمار الدور الأول.

وفي أبرز مباريات الثلاثاء، فازت التشيكية كاتيرينا سينياكوفا على مواطنتها كارولينا موتشوفا 6-4 و4-6 و6-صفر.

© 2020 AFP