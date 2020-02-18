دوري أبطال آسيا: فوز طوكيو على بيرث يمنحه صدارة موقتة

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طوكيو (أ ف ب)

تصدر طوكيو الياباني مجموعته موقتا بفوزه المتأخر على ضيفه بيرث غلوري الأسترالي 1-صفر، الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بكرة القدم.

وسجل البرازيلي لياندرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 على استاد طوكيو.

وتصدر الفريق الياباني المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط من مباراتين، مقابل نقطة واحدة لأولسان هيونداي الكوري الجنوبي من تعادل في الجولة الأولى مع طوكيو، فيما خلا رصيد بيرث غلوري من النقاط، كذلك بالنسبة لفريق شنغهاي شينهوا الصيني الذي لم يخض أي مباراة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.

وكان الاتحاد القاري أعلن إرجاء مباريات دوري الأبطال التي تأخذ الاندية الصينية طرفا فيها الى شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي الفيروس.

وفي المجموعة الخامسة، حقق اف سي سيول الكوري الجنوبي الفوز ضيفه ملبورن فيكتوري الأسترالي 1-صفر، فيما خسر تشيانغراي يونايتد التايلاندي أمام ضيفه بكين أف سي الصيني بالنتيجة عينها.

وسمح الاتحاد الاسيوي بخوض بكين المباراة، خلافا لباقي الاندية الصينية، نظرا لتواجده في الاونة الاخيرة في معسكر تدريبي في كوريا الجنوبية.

سجل بارك تشو-يونغ هدف سيول (8) في المباراة الأولى على استاد كاس العالم في سيول، في حين كان هدف الفريق الصيني من نصيب وانغ زيمينغ (23) على استاد سينغا في تشيانغ راي.

وتتساوى فرق اف سي سيول وبكين وملبورن فيكتوري بالرصيد ولكل منها ثلاث نقاط، في حين لا يملك الفريق التايلاندي اي نقطة جراء تعرضه لخسارتين.

وتقام لاحقا مباريات المنطقة الغربية، حيث يلعب العين الإماراتي مع النصر السعودي، ومواطنه الشارقة مع بيرسيبوليس الإيراني، والتعاون السعودي في مواجهة الدحيل القطري ومواطن الأخير السد مع سيباهان الإيراني.

© 2020 AFP