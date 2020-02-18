دوري أبطال أوروبا: ثنائية هالاند تمنح دورتموند التقدم على سان جرمان في ذهاب ثمن النهائي

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دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب)

تابع النروجي الشاب ارلينغ هالاند هوايته وسجل ثنائية منحت بوروسيا دورتموند الالماني الفوز على ضيفه باريس سارن جرمان الفرنسي 2-1، الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

تقدم هالاند لدورتموند في الدقيقة 69، لكن النجم البرازيلي العائد نيمار عادل سريعا (75)، قبل ان يطلق هالاند القادم من الدوري النمسوي قذيفة منحت فريقه الفوز (77).

ولم تصب هذه النتيجة ضمن مسعى النادي الباريسي لفك النحس الذي لازمه في هذا الدور في المواسم الثلاثة الاخيرة امام برشلونة وريال مدريد الاسبانيين ومانشستر يونايتد الانكليزي تواليا.

في المقابل يتطلع دورتموند، وصيف نسخة العام 2013 عندما خسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ، للاطاحة بفريق مدربه السابق توماس توخل الذي اشرف على دورتموند بين 2015 و2017.

© 2020 AFP