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سوريا: هل بدد التصعيد العسكري في إدلب فرص التوصل لحل دبلوماسي؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس 24.

قال مراسل فرانس24 في تركيا إن "وزير الخارجية التركي أشار إلى أن عدم التوصل إلى نتيجة عقب انتهاء المحادثات التركية الروسية في موسكو، قد يمهد للقاء بين الرئيسين التركي والروسي". مشيرا إلى "تصريح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي قال إن تركيا قد تفكر في بدء عملية عسكرية في إدلب ضد قوات النظام السوري". كما قال حسين أسد "الأتراك يتحركون ميدانيا إلى جانب التحرك الدبلوماسي.. التعزيزات العسكرية غير مسبوقة على الحدود وداخل إدلب، إشارة إلى أن تركيا تستعد للدخول في مواجهة مع الجيش السوري".