شهادة صحافية من داخل إدلب: الجيش السوري يسرق بيوت المدنيين وينبش قبور الموتى

في اتصال مع فرانس24 قالت الصحافية السورية سلوى عبد الرحمان من داخل مدينة إدلب إن الجيش السوري يستولى على بيوت المدنيين ويقوم بسرقتها ويجردها من كافة ممتلكاتها، كما يقوم بنبش قبور الموتى وتدميرها. وبشأن النزوح الذي حذرت منه الأمم المتحدة، قالت الصحافية إنه "هناك دعوات لكسر الجدار التركي لأنه الممر الإنساني الوحيد الذي من الممكن أن يهرب عن طريقه المدنيون من إجرام نظام الأسد".

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قالت الصحافية السورية سلوى عبد الرحمان في مداخلة لها مع فرانس24 إن "الطيران الحربي يحلق في سماء محافظة إدلب منذ ساعات الصباح الباكر، فقتل مدني في قصف مدفعي استهدف بلدة الدانة، الواقعة بشمال إدلب، كما استهدف الطيران الحربي عدة مدن وبلدات في الريف الجنوبي القريب لمدينة أريحا".

وأضافت "أن الجيش السوري يتقدم ولكنه يستولي على بيوت المدنيين ويجردها من ممتلكاتها، كما يقوم بنبش القبور وتدميرها" و"أن حركات -موجات من النازحين- النزوح مستمرة، وأنه هناك دعوات لكسر الجدار التركي لأنه الممر الإنساني الوحيد الذي من الممكن أن يهرب عن طريقه المدنيون من إجرام نظام الأسد".

وشددت الصحافية قائلة "أنه منذ تسع سنوات، تظاهر معظم المدنيين بطريقة سلمية ولم تكن لهم أية علاقة بالتسلح ولكنهم "معارضون"، الآن إلى أين يذهب هؤلاء؟ فهم لا يستطيعون الخروج من ممرات النظام لأنه سيقوم باعتقالهم وبقتلهم كما فعل بسابقيهم، لذلك لا يعرفون إلى أين يذهبون"، وأضافت أن "هناك دعوات لحشد الملايين على الحدود التركية المحاذية للجدار لكسره والعبور إلى أوروبا".

فرانس24