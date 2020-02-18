مورينيو يرجح نهاية موسم سون مع توتنهام

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

أقر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الثلاثاء بأن موسم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين مع فريقه توتنهام الإنكليزي انتهى عمليا بشكل مبكر بعد تعرضه لإصابة في الذراع اليمنى ستضطره للخضوع لعملية جراحية، وذلك في تصريحات عشية استضافته لايبزيغ الألماني في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وأصيب سون إثر احتكاك قاسٍ مع إيزري كونسا لاعب أستون فيلا في الدقيقة الأولى من المباراة بينهما الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز، لكنه واصل اللعب وسجل هدفين، أحدهما في الوقت بدل الضائع منح فريقه الفوز بنتيجة 3-2.

وأوضح النادي في بيان اليوم "سيخضع سون هيونغ-مين لجراحة هذا الأسبوع (...) بعد الجراحة، سيقوم فريقنا الطبي بمراجعة خيارات الإدارة لمرحلة إعادة تأهيل سون حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب لأسابيع عدة".

وعلق مورينيو على هذا الأمر في مؤتمره الصحافي عشية استضافة لايبزيغ، قائلا "لن أعتمد عليه مجددا هذا الموسم"، مضيفا "كتب النادي بيانا جيدا. لو كنت أنا من أعد البيان لكتبته بطريقة مختلفة، سنفتقده".

ويعد سون عنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب البرتغالي، وهو نجح في تسجيل هدف على الأقل في كل من المباريات الخمس الأخيرة.

لكن غيابه يشكل ضربة قاسية لوصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي، اذ يتزامن مع تواصل غياب المهاجم هاري كاين والفرنسي موسى سيسوكو منذ أسابيع، والمتوقع ان يستمر حتى نيسان/أبريل.

ومع انتقال صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن الى إنتر الإيطالي، تقلصت خيارات مورينيو في خط المقدمة، وباتت قائمة بالدرجة الأولى على ديلي ألي والبرازيلي لوكاس مورا والأرجنتيني اريك لاميلا.

وقد يمنح المدرب فرصة للهولندي ستيفن برغوين الذي تعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية من ايندهوفن بعقد حتى حزيران/يونيو عام 2025.

ويستضيف توتنهام لايبزيغ الأربعاء قبل ملاقاة تشلسي السبت في الدوري الإنكليزي، في مباراة فاصلة في صراع المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة رسميا الى دوري الأبطال. ويحتل فريق "البلوز" حاليا هذا المركز بفارق نقطة فقط عن غريمه الخامس.

© 2020 AFP