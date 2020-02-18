"هذا إذلال كبير.. يسخرون من لون بشرتي".. اللاعب المالي ماريغا يغادر الملعب بسبب العنصرية

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أثناء إحدى مباريات الدوري البرتغالي لكرة القدم التي أقيمت الأحد، تعرض لاعب فريق بورتو البرتغالي موسى ماريغا الأحد إلى صيحات وإساءات عنصرية من قبل المشجعين، مما دفع الدولي المالي إلى ترك أرضية الملعب بعدما شعر بـ"إذلال كبير"، وفقا لما أكده اللاعب في تصريحات صدرت على لسانه الإثنين.

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في مقابلة لإذاعة "إر إم سي" الفرنسية، أكد اللاعب الدولي المالي موسى ماريغا لاعب فريق بورتو البرتغالي لكرة القدم، الإثنين، أنه لم يكن قادرا على البقاء على أرض الملعب بعدما شعر بـ"إذلال كبير" جراء الإساءات العنصرية من المشجعين في مباراة ضمن الدوري المحلي ضد فريقه السابق فيتوريا غيمارايش الأحد.

وقال ماريغا للإذاعة "مع الإهانات وصيحات القردة التي واجهتها، لم يكن بوسعي البقاء على هذا العشب".

وتابع "إنه إذلال كبير (...) لا يمكن البقاء كهذا ومواصلة اللعب في حين أن بعض الأشخاص يسخرون من لون بشرتك".

هدف ماريغا يثير غضب مشجعي الفريق المنافس فيطلقون "صيحات القردة"

وسجل ماريغا (28 عاما) المولود في فرنسا، هدفا لبورتو في مرمى فريقه السابق المضيف فيتوريا غيمارايش، في المباراة التي انتهت بفوز الأول 2-1 ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المحلي. وأثار الهدف الذي جاء في الدقيقة 60، استياء مشجعي أصحاب الأرض فعمدوا إلى إطلاق "صيحات القردة" حياله، ما دفعه لمغادرة الملعب بعد 11 دقيقة.

وحاول لاعبو الفريقين ومدرب بورتو سيرجيو كونسيساو ثني ماريغا عن مغادرة الملعب، لكنه رفض وواصل طريقه نحو غرف تبديل الملابس، وسط تواصل الصيحات من المدرجات، والتي رد عليها بحركات بيديه.

🇵🇹 Excédé, en colère, pas calmé par ses coéquipiers ni par les mots de son entraîneur Sergio Conceiçao, Moussa Marega a quitté le terrain à la 71e minute, sous la bronca du stade de Guimaraes, à la suite de cris racistes à son encontre. pic.twitter.com/01EHDMkV4Q — RMC Sport (@RMCsport) February 16, 2020

وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من الإساءات ذات الطبيعة العنصرية التي شهدتها ملاعب كرة القدم الأوروبية في الأشهر الماضية حيال لاعبين ذوي بشرة سوداء، ما دفع السلطات الكروية إلى فتح إجراءات تأديبية بحق اتحادات وطنية وأندية على خلفية تصرفات مشجعيها.

وأثارت الحادثة موجة من الاستياء والتضامن مع ماريغا في البرتغال.

وأوضح اللاعب في تصريحاته "كان الأمر أكثر صعوبة (الأحد). حاليا الوضع أفضل. منذ أن رأيت ابني، عادت الابتسامة إلى وجهي (...) كل رسائل الدعم التي تلقيتها أعطتني الأمل".

وأبدى ماريغا صدمته من أن السلوك العنصري جاء من مشجعي فريق سبق له الدفاع عن ألوانه، واصفا المشجعين الذين قاموا بذلك بـ"الأغبياء".

وحازت القضية على اهتمام كبير على المستويين الرسمي والرياضي.

وأشار الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان إلى أن "موسى ماريغا كان عرضة لإهانات عنصرية تجب معاقبتها بشدة"، متعهدا بـ"بذل كل ما في وسعه لضمان ألا تمر هذه الحادثة العنصرية دون عقاب".

Moussa Marega walked off the pitch in protest during Porto's game against Vitoria on Sunday evening after alleged racist abuse pic.twitter.com/KFkYsXxVaF — B/R Football (@brfootball) February 17, 2020

القضية تصل آذان رئيس الوزراء البرتغالي

من جانبه أعرب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا عن تضامنه مع اللاعب و"الرفض التام لهذا النوع من السلوك"، في حين حذر رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا من العواقب "المأسوية" للعنصرية.

كما أفاد الاتحاد المالي لكرة القدم أنه "تابع بقلق وسخط الأعمال العنصرية التي تعرض لها مهاجم ’نسور مالي‘".

وأثارت محاولة لاعبي الفريقين ثني اللاعب عن مغادرة الملعب، انتقادات واسعة، إذ اعتبر العديد من المعلقين أنه كان يجدر بهؤلاء التضامن مع اللاعب على أرض الملعب عوضا عن محاولة إبقائه فيه.

وقال النجم السابق لكرة القدم الهولندية رود غوليت إن ذلك "خيّب أملي".

وأضاف "أحمّل اللاعبين الآخرين المسؤولية. عليهم الدفاع عنه (...) لا يجب أن يكون الأمر مسؤولية اللاعب المعني فقط".

"كلنا ماريغا" ضد العنصرية

وفي حين أعلنت الشرطة البرتغالية أنها تدرس لقطات كاميرات المراقبة داخل الملعب للتعرف إلى المشجعين الذين أطلقوا الصيحات المهينة، شكلت الحادثة عنوانا رئيسيا في الصحف البرتغالية الصادرة الإثنين.

ودافعت الصحف الرياضية عن اللاعب الذي ارتدى ألوان فيتوريا غيمارايش بين 2016 و2017 على سبيل الإعارة من بورتو، بعناوين من قبيل "جريمة" (صحيفة "ريكورد")، "كلنا ماريغا" (صحيفة "آ بولا").

وعلق النادي المضيف على ما جرى بالتأكيد في بيان أنه يعتزم "حظر أي مظهر من مظاهر العنف أو العنصرية أو عدم التسامح".

لكن هذا الموقف لم ينعكس إجماعا في أوساط جمهور الفريق.

فقد نشرت المجموعة الأساسية لمشجعيه بيانا انتقدت فيه "الآلة الإعلامية التي رأت فقط ’العنصرية‘ ضد اللاعب ولكن ليس عنصريته هو".

واعتبر النائب اليميني أندريه فنتورا أنه "إذا كانت ثمة مواقف عنصرية تجاه ماريغا أو إذا استفز ماريغا مشجعي فيتوريا، علينا أن ندين الطرفين".

فرانس24/ أ ف ب